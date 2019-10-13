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Иван Дорн, Хаски, Ким Гордон, Лигалайз — и запевшая Ирина Горбачева «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): защитник птиц Иван Дорн, протестные Хаски и Лигалайз, подростковый поп от Мэйби Бэйби и Алены Швец, а также начинающая певица Ирина Горбачева. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Иван Дорн «Дичь»

Благотворительный сингл и очень красивый клип - Дорн поет о бедах исчезающих птиц под сэмплы их же голосов. Экоактивизм не хуже Греты Тунберг.

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Хаски «Седьмое октября»

Спустя восемь лет Хаски вновь пишет песню на день рождения президента — еще более зловещую и безысходную. Скрытые смыслы текста разбирают тут.

Ким Гордон «Sketch Artist»

Первый (!) в карьере сольный альбом соосновательницы и басистки великой группы Sonic Youth. Валит наповал — как прохожих в клипе «Sketch Artist».

Слушать альбом «No Home Record» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Лигалайз «Застой 2.0»

Будущие мамы больше не раскачивают клубы, а дерутся с омоновцами. Рэперы все настойчивее отказываются хлопать бургеры за здоровье Собянина.

Клип с комментарием режиссера

Big Thief «Not»

Четыре альбома за четыре года (два из них — в 2019-м) и все отличные — на наших глазах рождаются новейшие суперзвезды американского инди-фолка.

Слушать альбом «Two Hands» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Youra «Activity»

Основатель «Грибов» Юрий Бардаш возвращает моду на ностальгический брейкбит 1990-х под нехитрым лозунгом «Жизнь — это движение».

Меджикул «Позови меня»

Вольный кавер и признание в любви Кристине Орбакайте (и вообще всем 1990-м) от слегка затерявшихся авторов «Насалатило».

Caribou «Home»

Редкий, но меткий выход важного канадского электронщика Дэниела Снейта — на основе малоизвестной соул-композиции Глории Барнс из 1970-х.

«Агонь» и Ирина Горбачева «Бомба»

Бывшие участники Quest Pistols веселятся в компании актрисы Ирины Горбачевой. А она еще и поет. Клип намеренно дикий, но местами смешной.

Мэйби Бэйби и Алена Швец «Тамагочи»

Два полюса молодежного мем-попа — одна из «Френдзоны», другая из «Ионотеки» — сошлись внезапно, но ладно. Готовый хит для школьных дискотек.

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Александр Филимонов