Иван Дорн, Хаски, Ким Гордон, Лигалайз — и запевшая Ирина Горбачева «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): защитник птиц Иван Дорн, протестные Хаски и Лигалайз, подростковый поп от Мэйби Бэйби и Алены Швец, а также начинающая певица Ирина Горбачева. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Иван Дорн «Дичь»
Благотворительный сингл и очень красивый клип - Дорн поет о бедах исчезающих птиц под сэмплы их же голосов. Экоактивизм не хуже Греты Тунберг.
Хаски «Седьмое октября»
Спустя восемь лет Хаски вновь пишет песню на день рождения президента — еще более зловещую и безысходную. Скрытые смыслы текста разбирают тут.
Ким Гордон «Sketch Artist»
Первый (!) в карьере сольный альбом соосновательницы и басистки великой группы Sonic Youth. Валит наповал — как прохожих в клипе «Sketch Artist».
Слушать альбом «No Home Record» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Лигалайз «Застой 2.0»
Будущие мамы больше не раскачивают клубы, а дерутся с омоновцами. Рэперы все настойчивее отказываются хлопать бургеры за здоровье Собянина.
Big Thief «Not»
Четыре альбома за четыре года (два из них — в 2019-м) и все отличные — на наших глазах рождаются новейшие суперзвезды американского инди-фолка.
Слушать альбом «Two Hands» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Youra «Activity»
Основатель «Грибов» Юрий Бардаш возвращает моду на ностальгический брейкбит 1990-х под нехитрым лозунгом «Жизнь — это движение».
Меджикул «Позови меня»
Вольный кавер и признание в любви Кристине Орбакайте (и вообще всем 1990-м) от слегка затерявшихся авторов «Насалатило».
Caribou «Home»
Редкий, но меткий выход важного канадского электронщика Дэниела Снейта — на основе малоизвестной соул-композиции Глории Барнс из 1970-х.
«Агонь» и Ирина Горбачева «Бомба»
Бывшие участники Quest Pistols веселятся в компании актрисы Ирины Горбачевой. А она еще и поет. Клип намеренно дикий, но местами смешной.
Мэйби Бэйби и Алена Швец «Тамагочи»
Два полюса молодежного мем-попа — одна из «Френдзоны», другая из «Ионотеки» — сошлись внезапно, но ладно. Готовый хит для школьных дискотек.