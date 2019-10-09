«Пришла пора мне записаться в русофобы» Премьера клипа Лигалайза «Застой 2.0» на «Медузе»

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) выпустил клип «Застой 2.0». Это первый трек с его будущего альбома «Ali» — он посвящен новой эпохе застоя в современной России. «Фильм-фантазию» на эту тему о драке омоновцев с балеринами снял режиссер «России 88», «Гоп-стопа» и «Салам Масквы» Павел Бардин. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментарием режиссера. Сам Лигалайз не стал подробно комментировать песню, поскольку считает, что в ней все уже и так сказано.

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Павел Бардин

режиссер

Идея сделать клип о борьбе культуры и насилия родилась за пару лет до того, как я услышал трек Лиги. И когда Андрей дал почитать текст и послушать минусовку, мне сразу пришло в голову сделать именно историю с балеринами. Такого Лигалайза давно никто не слышал, он вернулся к корням, к тому русскому рэпу, который нежно любим и уважаем — К.Т.Л D.L.L., Community, D.O.B., Рабы Лампы. Трек получился злой, мясной и актуальный, работать с такой фактурой одно удовольствие. Нам удалось заманить отличную команду. Снимали быстро, весело и без компромиссов!