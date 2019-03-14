«Океан, через который проплывает каждый человек» Лигалайз выпустил клип-посвящение Децлу. Премьера на «Медузе»

Российский рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) опубликовал клип на песню «Океан» со своего альбома «Молодой король». Режиссером видео выступил Игорь Волошин, работавший над сериалами «Ольга» и «90-е. Весело и громко». Ролик посвящен памяти Децла (Кирилла Толмацкого), друга Лигалайза, входившего вместе с ним в рэп-объединение Bad B. Альянс. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

TheLIGALIZEtv

Лигалайз

Музыкант

Я снял около тридцати клипов, но этот лучший и самый важный, на важную для меня песню — и в очень важный момент. Надеюсь, это почувствуют и зрители.

Игорь Волошин

Режиссер

При любых творческих задачах всегда хочется сделать что-то необычное, что-то близкое к настоящему искусству. Мне нравится работать с Лигой, потому что он очень смелый парень, который не боится экспериментировать, в том числе и с устоявшимися канонами хип-хоп артиста. На мой взгляд, как раз то, что мы сделали с ним, выглядит как манифест чистого искусства, которое разрушает каноны жанра.

Когда предлагаешь Лигалайзу сбрить брови, стать подобным рептилии или гуманоиду, он идет на это как артист, который может пожертвовать собой ради искусства. Все символы, которые мы зашифровали в этом клипе, имеют определенное значение — это океан, через который проплывает каждый человек, это некое житейское море, со своими искушениями, подъемами, взлетами и падениями. Это попытка проявить себя в борьбе с реальностью, которая часто напоминает нам бушующий океан.