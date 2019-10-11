Актриса Ирина Горбачева запела. И это «Агонь» (подпевает)!

Ирина Горбачева дебютировала в качестве певицы — российская актриса записала совместную композицию «Бомба» с украинской поп-группой «Агонь», основанной бывшими участниками Quest Pistols Антоном Савлеповым и Константином Боровским.

На песню вышел клип: в нем музыканты в роли придурковатых сыщиков гоняются за актрисой, которая перед этим вылупляется из драконьего яйца (не спрашивайте). По ходу действа Горбачева также кудахчет, примеряет усы и избавляется от наручников. В какой-то момент она останавливает съемки и бурно возмущается сюжетом клипа. Под конец ее отвозят в аэропорт на рейс в Москву.

Осторожно! В ролике встречается нецензурная лексика.

Это уже вторая совместная работа Ирины Горбачевой с группой «Агонь». В предыдущем клипе «Тебе 20», вышедшем в июле, актриса также прерывала съемки, критикуя сценарий. И тоже фигурировал дракон. Но тогда Горбачева не пела.

Внимание! Тут тоже есть мат!