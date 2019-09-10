«*** буду, я не знал, что у нас выборы мэра». Гуф извинился за ролик о Москве с упоминанием Собянина, Тимати уже удалил клип

Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) 7 сентября выпустили клип на песню «Москва» ко Дню города. В песне у Тимати, в частности, были такие строчки: «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «Хлопну бургер за здоровье Собянина». Гуф, в свою очередь, пел «Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным».

Клип подвергся критике, поскольку вышел за день до выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября. Вечером 9 сентября ролик получил более одного миллиона дизлайков, что стало рекордом русского ютьюба.

В ночь на 10 сентября Гуф извинился перед поклонниками в видеообращении, опубликованном в инстаграме. Он рассказал, что не знал о том, что 8 сентября в Москве проходили выборы. «*** буду, я не знал, что у нас были», — сказал рэпер. По его словам, он «вписался на энтузиазме» в запись клипа, а его «развели» и «немного поюзали». Гуф утверждает, что ничего не заработал на записи. Он добавил, что может отказаться от сотрудничества с Тимати.

«Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни», — сказал Гуф.

Внимание! Ролик содержит нецензурную брань. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.

Спустя час после выхода видеообращения Гуфа Тимати написал в инстаграме, что удалит клип. По его словам, он совсем не хотел злить людей и поднимать шум. «Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает», — заявил Тимати. В своем сообщении рэпер отметил, что любит Москву, которая сейчас находится «в лучшей для меня форме». «Я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — мое уважение», — сказал Тимати. Он отметил, что решил удалить клип, «чтобы не продолжать эту волну негатива». «Цели обидеть кого-либо не было», — добавил он.

Александр Бакланов