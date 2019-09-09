У клипа Тимати и Гуфа про Москву миллион дизлайков. Это рекорд русского ютьюба

Обновлено: в 17:23 понедельника количество дизлайков под видео достигло миллиона.

Клип «Москва» рэперов Тимати и Гуфа вышел 7 сентября и за два дня набрал больше 890 тысяч дизлайков — при 2,9 миллионах просмотров и 54 тысячах лайков. Как отмечает паблик «ЖЮ» («Жизнь ютуб»), теперь это видео с максимальным числом дизлайков в русском ютьюбе. До этого лидером по негативным оценкам был клип Фейса «Я роняю Запад».

Тимати x GUF — Москва Тимати

В песне есть строки «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина». Из-за этого многие комментаторы на ютьюбе и в инстаграме решили, что авторы записали трек или ради денег, или ради других преференций от властей.

Тимати в своем инстаграме ответил на пару таких реплик. Вот краткое содержание его ответов:

Мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Сейчас модно ругать власть, но у меня свое мнение. Да, во власти говнюков очень много, но не все такие. Я безмерно уважаю Мэра (с большой буквы, — прим. «Медузы»), я вижу, как мой город цветет. Половина митингующих получает за это деньги, у них есть кураторы, которых спонсирует понятно кто. Смена власти ничего не изменит, ведь новые люди тоже расставят на все посты своих людей, что логично. Выход — работать над собой. Смена команды мэрии не повлияет на твою зарплату. Надо не на митинги ходить, а работать и заниматься собой.

Гуф выложил ответ на критику в «историях» своего инстаграма. Он был лаконичнее: «Трек и клип сделаны за два дня. Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город. По крайней мере, хотелось бы в это верить».

Рэпер Локимин, посмотрев клип Тимати и Гуфа, предложил наложить на их песню кадры с избиениями протестующих на улицах Москвы. Как оказалось, в некоторых моментах видеоряд особенно органично будет сочетаться с текстом песни.

Тимати и Гуф — Москва, версия с митингами Менаховский

Тимати x GUF — Москва (митинг cover) Young Danger