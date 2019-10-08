«Я скольжу как водомерка по улице Кадырова, проспекту Ротенберга» Хаски выпустил клип к дню рождения Путина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил песню «Седьмое октября» — это его первая сольная работа в 2019 году. Композиция появилась в паблике Хаски 7 октября за десять минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел».

Следом вышел клип — в нем текст песни проговаривает висящий на стене обшарпанной квартиры портрет чиновника, в котором угадываются черты Хаски. При этом заметно, как изображение сильно стареет. В конце появляется сам рэпер. Он снимает портрет со стены и видит через дырку в стене другой мир — водопад в горах и заходящее солнце.

Хаски — Седьмое октября Хаски

В тексте песни много отсылок к современным российским реалиям вроде «новые дворяне в погонах ФСБ», «в кубышке капитала ГБУ», «сотни филиалов Кущевки», «сахар в подвале хрущевки», «скольжу как водомерка по улице Кадырова, проспекту Ротенберга», «готовлю себе кофе по-лубянски». В рефрене повторяется строчка «Обычный день». Поклонники Хаски уже активно обсуждают скрытые конспирологические смыслы текста, связывая многие строчки с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2011 году Хаски, еще не будучи популярным, выпустил первую версию песни «Седьмое октября», также посвященную дню рождения президента. Она звучала так:

Внимание! В песне встречается нецензурная лексика.

Хаски — Седьмое октября (Husky — October 7-th) Хаски