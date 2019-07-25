Вышел документальный фильм-перфоманс Хаски «Люцифер» Рэпер объясняет, зачем устроил собственные похороны и уничтожил альбом

25 июля рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) опубликовал короткометражный фильм «Люцифер». В нем рассказывается об экзистенциальном кризисе артиста: он борется с собственным гламурным образом, который ему навязали глянцевые СМИ.

Люцифер (2019) Хаски

«Люцифер» — часть большого перформанса Хаски, во время которого он совершал громкие акции: имитировал самоубийство в отеле «Ритц-Карлтон» и устраивал собственные похороны. Также в фильме Хаски объясняет, зачем уничтожил свой полностью готовый новый альбом «Евангелие от собаки». Сам он называет картину «спекулятивным документальным фильмом, главная задача которого — выход за пределы киноэкрана».

«Мы стремились исследовать то, каким образом реальная биография селебрити может быть видоизменена в публичном пространстве. Оказавшись в поле зрении медиа-аудитории, вымышленные события становились частью биографии реального человека: пересъемка известного интервью Хаски для GQ, попавшая в интернет сцена уничтожения студийной техники, акция с „самоубийством“ в отеле „Ритц-Карлтон“ и последовавшие за ней публичные похороны, манифестирующие трансформацию героя как артиста. Перечисленные события соединялись в один большой нарратив об идентичности, творческих поисках и общественном давлении», — говорится в описании проекта.

Режиссеры — творческая группировка Атака51 (Дмитрий Горбатый, Алекс Епихов, Филип Иванов и Сергей Медведев). Продюсер — Павел Карыхалин. Производство — Stereotactic. Премьера фильма состоялась 6 июня на фестивале Beat Film Festival.

Фото в анонсе: Barabakaa