Рэпер Хаски «повесился» на балконе отеля «Ритц-Карлтон» в Москве. Его задержала полиция

Вечером 13 сентября в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что с балкона отеля «Ритц-Карлтон» (он находится в Москве почти напротив Красной площади) свисает тело мужчины. Изначально телеграм-канал Mash сообщил, что речь идет о «шутке постояльцев». На фотографиях можно было увидеть свисающее с балкона на верхнем этаже здания тело в красном спортивном костюме.

С балкона Ритц-Карлтон свисает тело в красном костюме, удивительное похожем на костюм рэпера Хаски. Не переживайте, с ним все хорошо. Это оказалось розыгрышем. Хаски и его друга уже везут в отдел, чтобы решить, что с ними делать



Скоро у рэпера новый альбом и тур pic.twitter.com/oByYx6jaIx — Breaking Mash (@BreakingMash) September 13, 2018

Чуть позже стало известно, что «повешение» было акцией рэпера Хаски — как пишет Mash, его друг обвязал его веревкой и держал ее, чтобы он не упал. В телеграм-канале «112» опубликовали видеоролик, на котором видно, как именно рэпера привязывают к балконному ограждению — и как он потом залезает обратно в номер.

Хаски и его друга, участвовавшего в акции, судя по всему, задержали. В телеграм-канале «112» опубликована фотография рэпера, сделанная в отделении полиции; Рен-ТВ опубликовал аналогичное видео. По утверждению Mash, Хаски заявил полицейским, что акция не его идея; позже, по данным телеграм-канала, задержанных отпустили, взяв с них объяснительные.

В МВД информацию о задержании Хаски пока не прокомментировали. Директор рэпера не ответил на звонки и сообщения «Медузы».

Хаски намекал на возможную акцию в своем инстаграме. 12 сентября в его аккаунте появился видеоролик, в котором рэпер дает интервью в красном спортивном костюме, сидя в гостиничном номере. Среди прочего, Хаски говорит: «Есть такая забавная штука — жертвоприношение. Это когда человек древности приходит в храм, на алтарь и вместо того, чтобы, как полагается, принести в жертву самого себя, приносит некий муляж — животное или что-то еще».

На этой неделе Хаски заявил, что удалил уже записанный новый альбом «Евангелие от Собаки». В своем инстаграме он опубликовал два видеоролика, на которых видно, как он уничтожает все рабочие материалы к альбому. В еще одной записи он сообщил, что «принял ключевое решение в жизни». Как написал рэпер, предполагалось, что альбом будет «концептуальной историей об Иисусе в Москве 2010-х годов», но в процессе работы у него в голове «все перевернулось». «Я слишком много думал о том, как не ******** [потерять] все то, что на меня свалилось, и как еще раз всех нагнуть. На меня смотрит слишком много людей. Я хочу снова стать хозяином самому себе, — сообщил Хаски. — Теперь все будет иначе».