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Кряква или редактор «Медузы»? Зарянка или зяблик? Угадайте по пению Тест — в защиту птиц

«Яндекс.Музыка» совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records, который сохраняет голоса птиц. Вдохновителем проекта стал Иван Дорн, который рассказал истории птиц, по разным причинам страдающих от деятельности человека. А мы решили проверить, можете ли узнать птицу по голосу — ну, хотя бы отличить их пение от «пения» наших редакторов. Некоторые голоса настолько уникальные и редкие, что их невозможно было повторить. О птицах, которым нужна помощь, можно прочитать здесь.

Поддержать проект можно двумя способами: послушать треки лейбла на «Яндекс.Музыке» или купить одежду из лимитированной коллекции. Заработанные деньги пойдут в WWF на сохранение мест обитания птиц.

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Фото в анонсе: Philippa Starkey / Alamy / Vida Press