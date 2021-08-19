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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Помочь «Медузе» можно тут.

Новый участник марафона — одна из самых ярких и талантливых российских поп-групп «Моя Мишель». Недавно музыканты записали кавер на великую песню «Гостей из будущего» «Зима в сердце» (Ева Польна лично их благословила!), а сегодня презентуют клип на него.

Это, без сомнений, знаковое и программное высказывание на темы, которые в официозных СМИ цензурируют, а общество их сторонится и огульно ругает. Это история о настоящей любви и свободе, самовыражении и принятии. Наконец, это смелое прочтение «Снежной королевы» на современный лад, где Кай предстает в образе дрэг-квин, а Герда должна сделать сложный выбор, хотя у нее в сердце зима, а на душе вьюга. Браво, «Моя Мишель»!

Режиссером клипа выступила Нина Гусева. В главных ролях актер Максим Матвеев и солистка группы Татьяна Ткачук.

Татьяна Ткачук

В этом видео мы хотели поднять несколько важных тем. Во-первых, тему страха. Страх непринятия. Страх показать любимому партнеру себя настоящего. Страх быть отверженным, страх одиночества. Страх быть непонятым.

Во-вторых, нам важно было показать дрэг-культуру изнутри, ее красоту и яркость, ее волшебство, представить реальных травести-артистов, элементы подготовки к шоу. Мы лично познакомились с ними, узнали их истории — многие скрывают, чем занимаются, от родных, прячут костюмы, умалчивают про гомосексуальность. Живут двойной жизнью. Гетеросексуалы в травести-шоу тоже есть, но они большая редкость.

В-третьих, это тема свободы, свободы выбора, свободы самовыражения.

Также мы подняли тему жестокости, жестокости мира и жестокости человека по отношению к другому человеку. Если ты не похож на всех или не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам — то ты автоматически изгой. Когда мы снимали сцены в переходе, на нас напали два пьяных агрессивных мужика. Они хотели избить нас и выкрикивали оскорбления. У нас была большая съемочная команда и ЧОП, но, если бы мы оказались один на один с ними, случилась бы настоящая бойня. И таких историй миллион.

В 17 лет меня и моего парня избили битами за неформальную внешность, его длинные волосы, мою бандану, от нас просто хотели избавиться. Мы бы хотели, чтобы люди увидели себя со стороны в этом видео и перестали ненавидеть друг друга только за внешность или ориентацию.

Ну и наконец, тема любви. Любви такой сильной, которая способна все принять и все преодолеть, несмотря на осуждение, агрессию, пренебрежение, изгнание.

Моя Мишель

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Фото Татьяны Ткачук: Ник Сушкевич