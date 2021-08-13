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И снова в эфире музыкальный марафон «Агенты лета». Уже третий месяц каждый будний день у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов в поддержку нашего издания-«иноагента» и других независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Уральский десант (вслед за «Городком чекистов» и «Курарой») в нашем марафоне продолжает еще одна горячо любимая нами группа — «Сансара».

2021 год коллектив проводит в отличной форме: они поучаствовали с песней «Луч» в великолепном трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда», выпустили знаковый клип «Мы станем лучше», а 23 сентября презентуют уже 12-й по счету альбом «Станция „Отдых“», который лидер «Сансары» Александр Гагарин записывал вместе с музыкантом Антоном Макаровым (у него есть свой проект «Диктофон»).

Специально для «Агентов лета» Саша и Антон встретились на даче где-то в Подмосковье и сыграли в акустике одну из новых песен «Никогда не плачь после дождя». По свидетельству очевидцев, прямо во время записи случилось маленькое чудо — на строчках припева за окном хлынул сильный ливень (приглядитесь на отметке примерно 2:30), который стих ровно к концу песни. Обещаем не плакать при просмотре!

Александр Гагарин

Больше, больше агентов! Удивительных, непредсказуемых, самых причудливых! На том мир и держится — разнообразие видов, форм, мнений, сюжетов. Прекрасно, кстати, справляется. Будем же соответствовать. Сегодня мы для вас — агенты лета! Поем для друзей из «Медузы» новую песню «Никогда не плачь после дождя» и благодарим ребят за их присутствие в нашей жизни.

Антон Макаров

Для меня большая честь разделить исполнение новой песни сообщества «Сансара» «Никогда не плачь после дождя» в качестве поддержки издания «Медуза». Когда мы с Сашей работали над звучанием композиции, мне хотелось привнести в музыку ощущение постдождевой атмосферы, окружив бойкую ритм-секцию гитарами-каплями, штормом вдалеке от пружины усилителя и летающими, словно серые тучи, пэдами. А финальный аккорд — луч солнца. Все это уже очень скоро вы услышите в альбомной версии песни. А еще я думаю, мир устроен так, что если чего-то желать очень-очень сильно, то все совпадет и случится. Пусть и у «Медузы» все получится!

Meduza

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Фото: архив группы «Сансара»