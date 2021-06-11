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Мы продолжаем музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов в поддержку «Медузы». Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Еще одним марафонцем этой пятницы стал российский композитор, один из самых успешных оперных авторов в стране, Александр Маноцков. Он представляет свое живое выступление с коллективом Courage Quartet. Вместе они исполнили песню «Волку» — на музыку и стихи Маноцкова (вышла на альбоме «Мама»). Выступление состоялось в 2017 году на фестивале «Троица. Все живое» в городе Электроугли. Автор видео — Александр Долгов. По словам композитора, для марафона он выбрал именно эту песню, потому что она — про его «личное ощущение страны и времени и себя в стране и времени».

Также Маноцков записал видеообращение в поддержку «Медузы». Посмотреть его можно здесь:

Александр Маноцков в поддержку «Медузы» Meduza

Дорогие друзья! Насколько я понимаю, современные медиа устроены так: есть читатели, зрители, мы с вами, есть само СМИ — и есть рекламодатели с деньгами, на которое это СМИ, собственно, существует. Сейчас подлым ударом наши власти, наше государство, вышибли один из углов этого треугольника. Реклама ушла. Но «Медуза» же делает что-то, что для нас очень важно, что-то, что лично для меня важно, — и я думаю, что для многих из вас. Давайте же начнем работать напрямую. Теперь наши деньги, наша поддержка этому изданию — это то, от чего зависит, продолжит ли оно существовать. А я уверен, что оно должно продолжить работать.

Meduza

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