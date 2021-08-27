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Музыкальный марафон «Агенты лета» все еще в эфире, как и лето 2021-го! По будням с 1 июня по 31 августа мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Пятница — день особенный, его ждут с замиранием сердца по разным причинам. В музыкальной индустрии в этот день выходят все новинки, а в российской журналистике по воле властей регулярно появляются «иноагенты» и «нежелательные» СМИ.

Наш друг и коллега, журналист и музыкант Алексей Пономарев, он же Joker James, сумел довольно точно выразить коллективные чувства, которые испытывают в последние месяцы редакции независимых российских изданий.

Его новый сингл «Мой лучший друг — иностранный агент» — словно беспощадная новостная сводка, полная боли и отчаяния. Это манифест загнанных и преследуемых, но все еще не сдавшихся и не опустивших руки — благодаря вере в профессию, здравый смысл и, конечно, дружбу.

Алексей Пономарев

Песню «Мой лучший друг» я написал, когда бесформенное словосочетание «иностранный агент» стало прикрепляться к именам конкретных людей — буквально моих знакомых и близких друзей. Сначала это была довольно ироничная зарисовка: двое приятелей выпивают в баре, и после очередного раунда один из них начинает офигевать от того, что его друг — «иноагент», а потом осознает, что в принципе он и сам такой же. Это все крутилось в голове, но месседж как-то не складывался. Непонятно было, всерьез это или в шутку.

Но после очередной порции персональных записей в регистре Минюста стало как-то совсем не смешно, поэтому пришлось переписать текст — кажется, в третий раз. Он получился довольно мрачным и злобным, что мы компенсировали в студии, записав припевы с ироничной, даже издевательской интонацией — спасибо за идею продюсеру JJ Сереже Подосинову. Ну и поскольку песня доделывалась на следующий день после смерти барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса, то захотелось добавить в трек его бессмертный каубелл из «Honky Tonk Women».

За ваше здоровье — до последнего цента!

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Фото Алексея Пономарева: Аглая Герасимова