Группа «Мегаполис» представляет в марафоне «Агенты лета» видео «Необратимость». Текст композиции можно прочитать, но не услышать

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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов, которым не безразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу» можно тут.

Олег Нестеров и «Мегаполис» — наши вечные музыкальные герои. Начиная еще с 1990-х, когда мы слушали «Женское сердце», «Karl Marx Stadt» или «Новые московские сиртаки», и продолжая в новом веке, когда у группы появились монументальные альбомы так называемой интуитивной музыки «Супертанго», «Из жизни планет» и проект Zerolines.

Специально для марафона «Медузы» Олег Нестеров поделился видео на композицию «Необратимость» — центральную тему прошлогоднего альбома «Мегаполиса» «Ноябрь», ставшего также полноценным спектаклем в постановке Бориса Павловича и Ксении Перетрухиной. К выходу этого проекта мы делали большое интервью и подкаст с Олегом Нестеровым.

«Необратимость» написана на стихи Михаила Кузмина. Текст в ней подразумевается, но не произносится. Его можно увидеть только в лирик-видео или буклете диска — и представить, как бы он мог быть прочитан.

Олег Нестеров

Всем привет! Меня зовут Нестеров Олег, я из группы «Мегаполис». Как и всех нас, меня сильно волнует судьба «Медузы», меня удручает эта ситуация. И как поддержку от лица нашего ансамбля мы выкладываем лирик-видео на композицию «Необратимость» из альбома «Ноябрь» — выкладываем специально на «Медузе», чтобы поддержать наших друзей. Собственно, весь фокус в том, что музыка подразумевает текст, текст Михаила Кузмина, но вместе они не звучат. Текст можно прочитать, а музыку услышать — как всегда, сердцем. «Медуза», мы с тобой!

megapolisband

Послушайте также беседу с Олегом Нестеровым в нашем подкасте «Творческие планы»

Все эпизоды Альбом «Ноябрь» — действительно идеальная пластинка для ноября. Олег Нестеров рассказывает, почему о смерти можно думать весело 00:00 57:51

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Фото: Митя Кушелевич