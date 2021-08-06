«Альянс» в марафоне «Медузы» 🏴 Группа представляет мрачную песню об игре со смертью. Раньше она нигде не издавалась!

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Игорь Журавлев и Сергей Калачев (Гребстель)

Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается. Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

«Агент лета» этой пятницы — легендарная группа «Альянс»! Мы ужасно рады, что в последние годы коллектив переживает новую волну популярности (вы наверняка помните историю с архивным клипом на песню «На заре», который так активно смотрели, что ютьюб его заблокировал!). В 2019 году у «Альянса» вышел альбом «Хочу летать!», а в 2020 — «Космические сны», и все это после более чем двадцатилетнего перерыва. Мы счастливы, что «Альянс» к нам вернулся — и что коллектив решил поддержать марафон «Медузы».

Специально для «Агентов лета» группа представляет песню «Просто играй (Смерть под парусом)» — мрачный и таинственный трек, лирический герой которого пытается перехитрить смерть. Вокалист группы Игорь Журавлев рассказал, что раньше эта песня нигде не издавалась, поэтому нам вдвойне приятно, что ее премьера проходит именно у нас. Дорогой «Альянс», спасибо! Теперь хочется плыть под эту песню куда-нибудь под нашим черным флагом.

Игорь Журавлев

вокал, гитара, автор песен

Всем привет! Меня зовут Игорь Журавлев, я представляю группу «Альянс».

[Продюсер «Агентов лета»] Саша Чепарухин, которого я очень люблю, поведал нам, что «Медуза» нуждается в поддержке и предложил поучаствовать в их марафоне вслед за нашими друзьями-музыкантами. Мы не следим за ситуацией, но доверяем Саше.

Рады представить песню «Просто играй», которая раньше нигде не издавалась.

Записана она была в 2005 году мной и [басистом] Сергеем Калачевым (Гребстелем), экс-участником «Альянса». Он сочинил рифф и сверху наложил еще несколько. Так родилось транс-полотно, на которое просились маршеобразные барабаны. Их сыграл Владимир Жарко. Чуть позднее мне пришла мелодия и текст.

Песня, у которой есть второе название — «Смерть под парусом», так и пролежала бы на полке, но подвернулся нужный повод для издания — летний марафон «Медузы».

Просто играй (Смерть под парусом) Альянс — Topic

Фотография Игоря Журавлева: Иван Полежаев