Клип «На заре» не видел никто более 30 лет. После премьеры ролик стал настолько популярным, что ютьюб его заблокировал

Выход первого, ранее не издававшегося клипа группы «Альянс» на их главный хит «На заре» стал самой обсуждаемой музыкальной новостью последних дней. 5 апреля ролик опубликовал в своем аккаунте на ютьюбе бывший клавишник группы и автор композиции Олег Парастаев. Недавно он нашел в своем архиве этот видеоклип, который после съемок в 1987 году был признан музыкантами неудачным и положен на полку. Парастаев восстановил и оцифровал его с помощью режиссера ролика Михаила Макаренкова.

Нежданная премьера стала вирусным хитом, про нее написали многие СМИ, и всего за сутки клип посмотрели почти полмиллиона раз.

YouTube отреагировал на это странным образом. Как сообщил 7 апреля Парастаев, его аккаунт в видеосервисе был заблокирован «с формулировкой за спам, обман и мошенничество». «Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — заключил он. Музыкант подал апелляцию в техническую службу сервиса.

Но легендарный ролик все же можно посмотреть даже сейчас, пока идет разбирательство. Копию клипа загрузил на свой канал режиссер Михаил Макаренков.