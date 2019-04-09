Ютьюб разблокировал клип «На заре». Посмотрите его снова (пока опять не удалили!)

Видеосервис YouTube разблокировал аккаунт клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева, на котором он ранее опубликовал раритетный клип на песню «На заре».

Альянс — На заре (1987) Стерео HD Премьера клипа!!! Олег Парастаев

Видеоролик на главный хит «Альянса» был снят режиссером Михаилом Макаренковым в московском парке «Царицыно» в 1987 году. Участники группы остались недовольны результатом съемок и решили его не выпускать. Песня получила известность в концертной версии на телемосте «Рок и вокруг него» между Москвой и Ленинградом.

В 2019 году Парастаев обнаружил в своих архивах копию первого клипа и решил оцифровать его. Он опубликовал ролик на ютьюбе 5 апреля. Клип моментально стал вирусным хитом, собрав почти полмиллиона просмотров за сутки.

На следующий день видеосервис заблокировал аккаунт Парастаева «с формулировкой за спам, обман и мошенничество». По мнению музыканта, YouTube решил, что он занимался накруткой просмотров. В ответе техслужбы на запрос Парастаева говорилось, что аккаунт заблокирован «в соответствии с принципами сообщества и условиями использования».