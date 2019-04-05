Спустя 32 года группа «Альянс» показала клип на песню «На заре». Их клавишник все так же хорош (и усат)

Группа «Альянс» выпустила ранее не публиковавшийся клип на свой главный хит «На заре» 1987 года. Видео загрузил на ютьюб клавишник коллектива и автор композиции Олег Парастаев.

«Наконец удалось восстановить первый (!) клип на песню „На заре“! Очень смешно и наивно, но, с удовольствием, делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел…», — написал он в комментарии к ролику.

Олег Парастаев

Ранее широко известно было только концертное видео на эту песню, записанное в 1987 году в ходе телемоста «Рок и вокруг него» между Москвой и Ленинградом. Этот ролик стал мемом, поскольку пользователи сравнивали вокалиста Игоря Журавлева и клавишника Олега Парастаева на видео с молодыми Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, будущими президентами России и Венесуэлы.

В последнее время песня вновь стала супер-популярной благодаря каверу Монеточки, который она исполнила в новогодней передаче «Голубой Ургант».

Но это далеко не единственная известная кавер-версия на классическую композицию. В начале нулевых ее перепевала группа «Мэd Dог» (вы точно помните их по дуэту с Децлом в песне «Слезы»).

А еще свою версию «На заре» записал Евгений Гришковец с группой «Бигуди». В припеве у него солировал вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс.

Впрочем, если вы вобьете в строке поиска ютьюба «альянс на заре кавер», то найдете еще сотни версий этого трека.