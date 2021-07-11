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Марафон «Агенты лета» вновь открывает вторую сцену. Сегодня на ней выступает сама «Медуза»!

Источник: Meduza

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Мы безумно любим музыку и получаем огромное удовольствие от нашего марафона «Агенты лета». Надеемся, что и вы тоже! Этот виртуальный фестиваль преподнес нам уже немало приятных сюрпризов. Для «Медузы» и ее читателей спели музыканты из многих уголков мира — из Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Минска, Тбилиси, Амстердама, Нью-Йорка, Мельбурна. Мы подумали, а чем бы еще вас удивить, и поняли — конечно, своим творчеством! Ведь в «Медузе» всегда работали и работают журналисты, пишущие не только статьи, но и стихи с мелодиями, и играющие на многих инструментах. Даже музыкальный обозреватель «Медузы» (то есть я, Александр Филимонов) и то время от времени распевает с друзьями песни на кухнях и записывает на досуге инструментальные пьесы в айпаде (которые вы, к счастью, никогда не услышите, АХАХАХ!).

Сегодня в рамках второй сцены марафона «Агенты лета» для вас выступают музыканты «Медузы» — и действующие сотрудники, и друзья, бывшие коллеги, без которых история нашего издания так же немыслима. Каждый из них поделился не только собственными песнями, но и рассказал немного о своей работе и творчестве. На наш вкус, получилась крайне пестрая и интересная подборка — от эмбиента и инди до электроники и металла. Если вам понравятся песни музыкантов «Медузы», можете отправить им донат вот тут.

И, да, вы сами можете поучаствовать в творческом процессе, откликнувшись на предложение Вити Давыдова (все подробности ниже).