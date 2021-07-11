Марафон «Агенты лета» вновь открывает вторую сцену. Сегодня на ней выступает сама «Медуза»!
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Мы безумно любим музыку и получаем огромное удовольствие от нашего марафона «Агенты лета». Надеемся, что и вы тоже! Этот виртуальный фестиваль преподнес нам уже немало приятных сюрпризов. Для «Медузы» и ее читателей спели музыканты из многих уголков мира — из Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Минска, Тбилиси, Амстердама, Нью-Йорка, Мельбурна. Мы подумали, а чем бы еще вас удивить, и поняли — конечно, своим творчеством! Ведь в «Медузе» всегда работали и работают журналисты, пишущие не только статьи, но и стихи с мелодиями, и играющие на многих инструментах. Даже музыкальный обозреватель «Медузы» (то есть я, Александр Филимонов) и то время от времени распевает с друзьями песни на кухнях и записывает на досуге инструментальные пьесы в айпаде (которые вы, к счастью, никогда не услышите, АХАХАХ!).
Сегодня в рамках второй сцены марафона «Агенты лета» для вас выступают музыканты «Медузы» — и действующие сотрудники, и друзья, бывшие коллеги, без которых история нашего издания так же немыслима. Каждый из них поделился не только собственными песнями, но и рассказал немного о своей работе и творчестве. На наш вкус, получилась крайне пестрая и интересная подборка — от эмбиента и инди до электроники и металла. Если вам понравятся песни музыкантов «Медузы», можете отправить им донат вот тут.
И, да, вы сами можете поучаствовать в творческом процессе, откликнувшись на предложение Вити Давыдова (все подробности ниже).
Xudoznik «Сила»
Владимир Афонский
видеоредактор
Xudoznik — группа, которую мы придумали с моим лучшим другом Ваней Киларом, когда нам было еще лет по 16. Ваня сейчас играет на гитаре в группе Louna, но когда мы с ним совпадаем по времени, продолжаем что-то записывать и сочинять. Когда я переезжал шесть лет назад в Ригу, то казалось, делаю невыносимо сложный выбор между музыкой и журналистикой. Сейчас я точно понимаю, что друзья и на расстоянии 900 километров остаются друзьями, а работа в «Медузе» — невероятное приключение, бесконечные «американские горки». Захотелось отдать для «Агентов лета» именно эту песню — потому что как говорил Данила Багров: «У кого правда — тот и сильней».
proektiruemiyproezd420 «blossom»
Дмитрий Аверенков
специалист по программатик-рекламе
Раньше я играл на басу в панк-группах Forbirds и ColdSeaMarket, потом в какой-то момент пошел учиться играть на барабанах и вот в прошлом году решил делать биты и выпустил первый EP. Название моего проекта отсылает к бесконечным проектируемым проездам нашей родины, где пропадают бесконечные пацаны в своих делах. По жанру это инструментальные биты, я тащусь от чуваков типа Nujabes, Arms and sleepers и от лоу-фай звучания, поэтому что-то на стыке этого пытаюсь сообразить.
«Кленовый сироп» «Пармезан»
Александр Садиков
шеф-продюсер студии подкастов «Техника речи»
Я играю на гитаре и время от времени пишу песни на русском и английском. У нас с другом была группа «Кленовый сироп», мы выступили в нескольких московских клубах и даже играли один раз в минус десять на катке на Поклонной горе (больше так не буду, очень холодно). Как-то естественным образом наши концерты сошли на нет, но для себя и знакомых дома иногда поигрываю.
Обычно я пишу песни на вечные темы: любовь-морковь и прочее, но несколько лет назад после введения продуктового эмбарго не смог сдержаться и записал гимн исчезнувшему пармезану. Сейчас ситуация с сырами в России мне уже не кажется такой острой, но дух запрещенки все еще витает в воздухе, так что решил вспомнить эту песню. Есть еще электрический блюз о том, что если вы не любите Джона Ли Хукера, лучше со мной не связываться. И полноценная запись времен группы «Кленовый сироп» — заглавная песня с альбома, на обложке которого капибара из Московского зоопарка.
Pershinhead «Vol 1»
Андрей Першин
видеодизайнер
В редакции я занимаюсь оживлением картинок, а также всем, что связано с видео. Иногда в свободное время я документирую то, что меня окружает, при помощи фото, видео и аудио-рекодера. Записанные звуки я использую в своих экспериментах с музыкой. У этого жанра есть свое название field recordings.
DeadWaterCreek «Wallpaper Ghost»
Алексей Буцких
руководитель проектов
В «Медузе» я занимаюсь управлением проектами, а также всем, что с ними связано — от процессов и методологий, до выделения ресурсов и контроля качества. Музыкой начал заниматься, можно сказать, в 14 лет, когда нашел бабушкину балалайку на шкафу и аккорды на кассете группы «Король и шут». В 17 уже поучаствовал в записи альбома на студии одновременно в роли барабанщика, басиста и гитариста в группе MindCry. (Хотя, конечно, моя основная специализация — гитара). Успел несколько лет поработать педагогом в кружке «Патриотическая рок-песня» и параллельно поучаствовать в огромном количестве групп, играющих тяжелую музыку как сессионным, так и основным музыкантом. В лучшие годы выступали на разогреве у Ill Nino, Drowning Pool и Ektomorf. Записал несколько альбомов и EP с группами MindCry, Main Switch и DeadWaterCreek. Сейчас поигрываю с ребятами в Риге.
Очень хочется поделиться треком «Wallpaper Ghost» — он рассказывает о переживаниях человека в глубокой депрессии, который не видит выхода, но потом берет себя в руки, как и мы в ситуации с «иноагентом». Этот трек был сочинен первым, когда мы собрали DeadWaterCreek, но при этом его производство заняло около трех лет по стечению всяких нехороших обстоятельств. Он пережил не один распад группы, строительство моей студии и ее закрытие, а также сотни дублей и переделок.
frailtynine «The Hiss»
Павел Борисов
раньше — редактор отдела новостей «Медузы», сейчас — музыкальный журналист
Я в «Медузе» проработал с первого дня и до весны 2018-го: ушел из-за переезда в другую страну. Как и остальные, я занимался всем — утром писал новости и определял новостную повестку, вечером монтировал и записывал подкасты, писал для них звуковое оформление, а еще был штатным музыкальным обозревателем. Именно в «Медузе» я впервые попробовал себя в саунд-дизайне и стал сочинять электронную музыку, во время работы в «Медузе» я построил свою собственную студию и начал применять музыкальные навыки в медиа. Сейчас у меня свой блог о музыке «Альбомы по пятницам», я регулярно выпускаю музыкальные релизы, и всего этого без «Медузы» явно не было бы.
Я не могу не поддержать «Медузу» в трудное время. Сразу после открытия краудфандинга я настроил ежемесячный платеж, и призываю вас сделать то же самое. Лучше немного, но каждый месяц, чем разовое пожертвование: именно постоянные платежи помогают «Медузе» выживать и планировать свое будущее.
Joker James «Dream Is Over»
Алексей Пономарев
автор подкастов «Медузы», «Арзамаса» и «Холода»
Домашнее демо песни «Dream Is Over» я записал осенью 2018 года, когда собрался уходить из «Медузы», и отправил демку нескольким друзьям в редакции. Нам всем тогда было довольно непросто и хотелось как-то поделиться эмоциями. О существовании этой записи вспомнил несколько недель назад, когда мой друг и бывший коллега по «Медузе» Владимир «Вован» Цыбульский авторитетно заявил, что имеющаяся в архивах его телефона демо-запись — лучше, чем студийная, c альбома Joker James «Так громко, как мы захотим». Надо сказать, что в студийной версии есть специальная пасхалочка для таких как Вован — там использован сэмпл из песни «Ракета», весьма популярной в редакции — однажды на вечеринке она звучала на репите раза три подряд. Это песня группы «Пони», в которой мы с еще одним экс-коллегой по «Медузе» Витей Давыдовым играли вместе лет эдак 15.
В «Медузе» я проработал почти три года, сначала занимался так называемой дистрибуцией, потом мы решили попробовать подкасты. Тогда было сложно представить, что это превратится в целое направление на медиарынке, но собрав свой первый миллион прослушиваний в месяц, мы поняли, что, кажется, дело принимает серьезный оборот. В «Медузе» мы сделали великий разговорный подкаст «Как жить», еженедельную «Медузу в курсе», эпическую «Перемотку» и много чего еще, потом я занялся подкастами «Арзамаса», а теперь работаю в издании «Холод», где делаю разные аудиоистории, порой довольно страшные.
Уверен, что «Медуза» при поддержке читателей сумеет отбиться от всех напастей и палок в колеса, заготовленных для журналистов российскими властями. Это по-прежнему самое крутое новостное издание на русском языке, которое я читаю каждый день. Ребятам (и девчонкам) желаю терпения и сил — смелости им и так не занимать. Keep on rockin' in a free world!
Uphill Work «Best Wishes»
Константин Бенюмов
раньше — специальный корреспондент и редактор английской версии «Медузы», сейчас — старший редактор на телеканале «Настоящее время»
Группу Uphill Work мы с моим другом, тогда студентом, а теперь музыкальным журналистом, ведущим подкастов и автором книг о музыке Львом Ганкиным основали в 2002 году. К 2008-му она постепенно превратилась в настоящий музыкальный проект, который никогда не был слишком серьезным, но всегда присутствовал в жизни, что бы в ней ни происходило. С 2008 по 2014 мы записали и выпустили три альбома (первые два вышли на лейбле «Союз»), выступали на фестивалях («Авант», «Пустые холмы»), в 2011 году ездили в мини-тур вместе с английский прог-роковой группой The Tangent. Последний альбом «Missing Opportunities» вышел в августе 2014-го, его презентация стала одновременно и прощальным концертом — Uphill Work ушли в творческий отпуск в связи с моим решением уехать в Латвию и работать в «Медузе». С тех пор мы собирались все вместе всего один раз — чтобы сыграть реюнион-концерт в Москве в апреле 2017 года.
Песня, которую я выбрал для «Агентов лета» — открывающий трек с последнего альбома. Мне кажется, она очень про Uphill Work — в меру безумная, в меру старомодная, в меру привязчивая (кстати, бэк-вокал в ней — от наших друзей Вити Давыдова и Леши Пономарева, тоже участников «Агентов лета»).
Evgeny Berg «Preachers»
Евгений Берг
раньше — специальный корреспондент «Медузы», сейчас — сотрудник видеоотдела издания «Холод»
Я работал в «Медузе» четыре года назад — был корреспондентом и вместе с Лешей Пономаревым вел подкаст «Медуза в курсе» (сейчас он называется «Что случилось»). У Лехи есть классный музыкальный проект, этот пример вдохновлял меня всю дорогу. Я давно играю на гитаре и немного пою, поэтому решил наконец настряпать что-нибудь свое. Получилось четыре трека, они скоро выйдут; это первый из них. Команды у меня нет, поэтому барабаны и бас записали ребята со студии Gentle Music — на ней же записывалась когда-то «Медуза в курсе».
White Slaver «Soothe & Deny»
Андрей Перцев
специальный корреспондент
Я начал играть, когда был еще школьником, тогда я жил у бабушки в Курской области. Уже тогда мы слушали британцев на кассетах, но мы с другом сами песен не писали, поэтому аранжировали песни других наших друзей или приятелей, изначально это был русский рок, примоднить его получалось с трудом. Мы почти не выступали, просто репетировали в сарае. Уже в Архангельске основал с другом трио Wine shop, играли бодрое, американизированное инди без особых заморочек. Играл на гитаре, формат трио вообще считаю лучшим. Как ни странно, таких групп было мало, мы даже начали выезжать на гастроли в другие регионы. Но все закончилось после того, как я переехал в Москву. Здесь поиграл в команде White Slaver на бас-гитаре. В какой-то момент мы стали расходиться во взглядах на аранжировки и мирно разошлись. В фейсбуке как место работы у меня указано: гитарист «Бабий магнит», и это не шутка. Так называлась группа, в которой я писал музыку и тексты. Она успела выступить в Архангельске всего один раз, никаких записей ее не было. Там я даже пел, с голосом у меня не очень, но мы играли модный тогда nu-rave в духе New Young Pony Club, поэтому великие голосовые таланты были не нужны.
Blank Page «Выстрелы в Далласе»
Григорий Левченко
редактор отдела новостей
Меня зовут Гриша, в «Медузе» я делаю новости, а также бодрые максимально кратчайшие пересказы всяких максимально длинных скучных событий. Я пишу музыку столько, сколько себя помню, то есть лет с 16 — тогда в школе я сколотил (вы же понимаете, что рок-банду обязательно надо «сколотить», а не «создать») свою первую группу «Сельский цирюльник». Я играю на целой куче инструментов — от гитары до аккордеона (и даже на треугольнике чуть-чуть умею!) и когда-то всерьез думал о карьере рок-музыканта. Но когда мне рассказали, что такое «реверберация», «мастеринг» и кучу каких-то других непонятных слов, решил, что это слишком сложно и, пожалуй, лучше я буду просто ходить на чужие концерты, а музыку писать исключительно для себя.
С «Агентами лета» я хочу поделиться песней группы Blank Page, которую мы с друзьями создали (ой, сколотили, конечно же!) во время нашей учебы в МФТИ. Песня называется «Выстрелы в Далласе», я написал ее под впечатлением от фильма об убийстве Кеннеди — и получился максимально оптимистичный трек. О том, что, да, смерть рано или поздно за всеми придет, это факт, но надо просто принять это, забить и думать не о ней, а о том, как жить прямо сейчас — ярче и лучше. К черту смерть, пусть подождет за дверью, #медузаживи.
Viktor1237 «Music For The Film #2»
Виктор Давыдов
монтажер и композитор студии подкастов «Техника речи»
Музыка — мое главное увлечение с детства. Профессионально заниматься ею у меня не получилось, но я все время стараюсь что-то записывать или сочинять. Возможность придумывать заставки для подкастов сначала «Медузы», а теперь «Техники речи» — большая удача. Благодаря этому я сочиняю гораздо больше разной музыки, чем делал бы «для себя». И получать деньги за композиторскую деятельность я раньше и мечтать не мог.
В «Медузу» я пришел на второй год ее существования — в новостной отдел. Когда у нас появились подкасты, я стал пробовать сочинять заставки: первым стал джингл для «Два по цене одного». В 2019 году я перешел из отдела новостей в новую команду подкастов «Медузы» в качестве монтажера и композитора, ну а теперь мы — отдельная студия подкастов «Техника речи».
Если вы слушали подкасты «Что случилось», «Чего бы посмотреть» или «Калькулятор», то с моим музыкальным творчеством вы уже знакомы. Поэтому я решил для этой подборки «Агентов лета» предложить что-то из другой оперы — и, если повезет, извлечь пользу для себя. «Music for the film #2» — это недоделанная песня, которую я начал лет семь назад. Мне самому, без ложной скромности, очень нравится эта старомодная грустная музыка. Я всегда представлял, что в каком-нибудь фильме про позднюю осень ее исполняют музыканты в полупустом баре, а героиня сидит со своим джин-тоником и смотрит в одну точку. Проблема в том, что я не могу написать для нее хорошие слова на русском языке. Но… вдруг это можете сделать вы? Я не шучу! Пожалуйста, присылайте свои идеи по адресу musicforthefilm2@gmail.com. Я буду просто счастлив, если песню удастся закончить.