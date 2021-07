Марафон «Агенты лета» вновь открывает вторую сцену. Сегодня на ней выступает сама «Медуза»!

автор подкастов «Медузы», «Арзамаса» и «Холода»

Домашнее демо песни «Dream Is Over» я записал осенью 2018 года, когда собрался уходить из «Медузы», и отправил демку нескольким друзьям в редакции. Нам всем тогда было довольно непросто и хотелось как-то поделиться эмоциями. О существовании этой записи вспомнил несколько недель назад, когда мой друг и бывший коллега по «Медузе» Владимир «Вован» Цыбульский авторитетно заявил, что имеющаяся в архивах его телефона демо-запись — лучше, чем студийная, c альбома Joker James «Так громко, как мы захотим». Надо сказать, что в студийной версии есть специальная пасхалочка для таких как Вован — там использован сэмпл из песни «Ракета», весьма популярной в редакции — однажды на вечеринке она звучала на репите раза три подряд. Это песня группы «Пони», в которой мы с еще одним экс-коллегой по «Медузе» Витей Давыдовым играли вместе лет эдак 15.

Уверен, что «Медуза» при поддержке читателей сумеет отбиться от всех напастей и палок в колеса, заготовленных для журналистов российскими властями. Это по-прежнему самое крутое новостное издание на русском языке, которое я читаю каждый день. Ребятам (и девчонкам) желаю терпения и сил — смелости им и так не занимать. Keep on rockin' in a free world!