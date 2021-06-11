Группа Anacondaz представляет в марафоне «Агенты лета» концертную версию песни «Метафизика»
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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» снова в эфире. Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой журналистикой в России. Помочь «Медузе» можно тут.
Новый участник марафона — известные рэп-рокеры из Астрахани Anacondaz. Этой зимой группа выпустила свой седьмой альбом с отличным названием «Перезвони мне +79995771202». На этот номер, кстати, реально можно позвонить — попробуйте!
Для «Агентов лета» Anacondaz поделились концертной версией песни «Метафизика», сыгранной вместе с группой «Заточка» на презентации альбома в апреле 2021 года в московском клубе Stadium.
Anacondaz
В этом году добрались до СМИ. И это понятно: ни один авторитарный режим не любит свободную и независимую прессу. Многие этого не понимают и остаются в стороне, но сейчас важно, чтобы все мы оказали посильную поддержку тем, кто попал в беду. И не потому, что это нужно конкретно «Медузе» или другому ресурсу, а потому что это нужно и важно каждому гражданину нашей страны.
Внимание! В песне много мата. Если для вас это неприемлемо, послушайте других участников марафона «Агенты лета».
Страница марафона «Агенты лета»