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В эфире снова ваш любимый музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по буднях с 1 июня на «Медузе» публикуются премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и других независимых СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярное или единичное пожертвование, можно тут.

Сегодняшний участник марафона — легендарный музыкант, один из пионеров как московского, так и всего русского рока, основатель группы «Воскресение» Алексей Романов. Это большая честь для нас!

Специально для «Агентов лета» Алексей Романов отыскал в архивах раритетное видео, сделанное на концерте в пабе Union Jack в апреле 2015 года. На нем музыкант выступает в составе супертрио вместе с басистом Петром Макиенко и барабанщиком Юрием Китаевым (они известны по участию в группах «Динамик», «Веселые ребята», «Аракс», «СВ» и многих других). Запись этого уникального концерта, получившего название «Апрель», издавалась только на виниле и тиражом всего в 300 экземпляров. В нашем марафоне Алексей Романов представляет задиристый «Блюз Москва» — о столице, которая где-то днем отлеживалась и с кем-то ночью баловала, а потом от нее крыша съехала, что хоть пляши на площади.

Алексей Романов

Привет! Я Алексей Романов из группы «Воскресение». Желаю интернет-изданию «Медуза» удачи и процветания. И песенка вам в поддержку!

Meduza

Ну а теперь послушаем «Блюз Москва»!

Meduza

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