Андрей Макаревич сделал кавер на знаменитое предупреждение о статусе «иноагента». И спел его для «Медузы» в рамках марафона «Агенты лета»

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Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич присоединился к марафону «Медузы» под названием «Агенты лета». Это музыкальный онлайн-фестиваль, участники которого пришли нам на помощь. Каждый день мы публикуем новые песни, обращения исполнителей и живые выступления.

Макаревич попытался под гитару спеть ТОТ САМЫЙ текст, который мы вынуждены публиковать на каждой странице и в каждом посте «Медузы» (как же он надоел, вы бы знали 😡). Прямо скажем, задачка не из простых — но посмотрите, как с этим справился лидер «Машины времени». Захотелось услышать эту версию на каком-нибудь стадионе (разумеется, когда закончится пандемия!).

Есть нюанс: чтобы послушать кавер Макаревича на «иноагентскую» плашку (чтоб ей пусто было), вам сперва придется прослушать официальное предупреждение о нашем «иноагентстве»… Но стоит потерпеть хотя бы ради возмущенного восклицания Макаревича в самом конце.

Meduza

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