Хроника топливного кризиса. За месяц он охватил почти всю Россию. Вот как развивались события От запрета на продажу бензина в аннексированном Крыму до простоя мусоровозов в Забайкалье
Уже больше месяца Россия переживает острый топливный кризис. Череда ударов украинской армии по НПЗ привела к сокращению нефтепереработки до многолетних минимумов. Бензин стал пропадать с заправок, а власти начали вводить лимиты на его продажу, одновременно обвиняя покупателей в ажиотажном спросе. Оценить реальный масштаб кризиса сложно, так как многие данные власти России не раскрывают. «Медуза» по открытым источникам собрала хронику того, как дефицит топлива охватил практически всю страну.
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не ожидает дефицита топлива из-за атак украинских дронов на объекты нефтегазовой промышленности. К тому времени с нехваткой бензина столкнулся оптовый рынок: менеджеры независимых АЗС жаловались, что не могут пополнить запасы. В Рязанской области, где ВСУ незадолго до этого ударили по НПЗ, дефицит заметили и на розничном рынке.
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По всему аннексированному Крыму ввели талоны на бензин. Уже на следующий день в крупнейших сетях АЗС они закончились. Местные жители начали публиковать на «Авито» объявления о продаже бензина по 200-350 рублей за литр, то есть минимум вдвое дороже официальных расценок.
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Россия впервые запретила экспорт авиационного керосина. Судя по всему, это не помогло: в конце июня авиакомпания «Азимут» пожаловалась на критическую ситуацию с авиатопливом, в которой выполнение полетов теряет «весь экономический смысл».
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Появились сообщения об ограничениях на продажу бензина в Москве и Подмосковье. К тому моменту топливный дефицит разной степени остроты ощущался как минимум также в Санкт-Петербурге, в приграничных Белгородской и Курской областях, а также во всех аннексированных регионах Украины.
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В аннексированном Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин. Получить их можно было только в мессенджере «Макс», и разбирали их буквально за секунды. 10 июня администрация не смогла выпустить новую партию QR-кодов на покупку топлива, потому что в город не пришли бензовозы.
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«Коммерсант» рассказал, что части НПЗ разрешили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизель стандарта «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Если точнее, такое разрешение правительство дало еще осенью 2025 года, а позднее его действие продлили, чтобы избежать дефицита топлива.
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«Татнефть» и «Роснефть» (в том числе ее дочерние компании «Башнефть» и ТНК) ограничили продажу бензина на своих заправках по всей России. The Bell подсчитал, что те или иные проблемы с топливом наблюдаются в 53 регионах страны. При этом опрос читателей «Медузы» показал неоднородную картину: ответы свидетельствовали о том, что в некоторых регионах проблем с топливом на тот момент либо не было, либо они носили локальный характер.
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За два дня ВСУ дважды атаковали Московский НПЗ в Капотне — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который был ключевым поставщиком топлива для Москвы и Московской области. Из строя были выведены обе установки первичной переработки нефти. Источники Reuters заявили, что завод не будет работать как минимум до конца 2026 года.
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В аннексированном Крыму полностью перестали продавать бензин на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.
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«Авито», Ozon и Wildberries запретили объявления о продаже топлива. «Верстка» обратила внимание, что за последние три месяца россияне стали в 10 раз чаще искать в интернете, как слить бензин.
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Ограничения на продажу бензина ввели в регионах Сибири, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, который занимает первое место по добыче нефти в России (Татарстан, занимающий второе место, ввел топливные лимиты еще раньше). Источники Reuters заявили, что на неделе с 15 по 21 июня производство бензина в РФ упало на 25% по сравнению со средним июньским показателем.
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Вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину о ситуации с топливом. Новак назвал ее «непростой, но контролируемой». Путин заявил, что «террористические выпады» Киева, которые привели к дефициту топлива, не повлияют на ситуацию на фронте.
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Источники Reuters сообщили, что Россия попросила у Казахстана продать ей 50 тысяч тонн бензина. Комик Семен Слепаков выложил в инстаграме сатирическую антивоенную песню с такими строками: «Растет на бензин цена, но главное не страна, а чтобы была в ней надежно жопа защищена одна».
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The Insider подсчитал, что официально об ограничениях на продажу топлива объявили власти более чем 40 регионов России, а с учетом неофициальных запретов и локальных мер (лимиты на бензин или закрытие отдельных АЗС) топливный кризис затронул больше 80 регионов, то есть почти всю страну.
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Стало известно, что Кремль поручил подконтрольным СМИ почаще публиковать кадры работающих заправок без очередей, а мессенджер «Макс» стал блокировать региональные чаты, в которых люди искали, где заправить машину.
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Как минимум в восьми регионах России топливный кризис отразился на работе общественного транспорта, подсчитало издание «7×7». В Иркутске, Кургане, Владимирской, Ивановской и Калужской областях — в виде повышения цен на проезд. В Забайкальском крае и Ростовской области — в виде сокращения графика автобусов. Кроме того, в Забайкалье в некоторых районах перестали вывозить мусор из-за нехватки топлива для мусоровозов.
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива в России достаточно. Дефицит он объяснил ажиотажным спросом, а о сроках решения проблемы выразился туманно: «Балансировка рынка потребует какое-то время».