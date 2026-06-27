Хроника топливного кризиса. За месяц он охватил почти всю Россию. Вот как развивались события От запрета на продажу бензина в аннексированном Крыму до простоя мусоровозов в Забайкалье

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Уже больше месяца Россия переживает острый топливный кризис. Череда ударов украинской армии по НПЗ привела к сокращению нефтепереработки до многолетних минимумов. Бензин стал пропадать с заправок, а власти начали вводить лимиты на его продажу, одновременно обвиняя покупателей в ажиотажном спросе. Оценить реальный масштаб кризиса сложно, так как многие данные власти России не раскрывают. «Медуза» по открытым источникам собрала хронику того, как дефицит топлива охватил практически всю страну.

21 мая 2026 года

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не ожидает дефицита топлива из-за атак украинских дронов на объекты нефтегазовой промышленности. К тому времени с нехваткой бензина столкнулся оптовый рынок: менеджеры независимых АЗС жаловались, что не могут пополнить запасы. В Рязанской области, где ВСУ незадолго до этого ударили по НПЗ, дефицит заметили и на розничном рынке.

31 мая 2026 года

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По всему аннексированному Крыму ввели талоны на бензин. Уже на следующий день в крупнейших сетях АЗС они закончились. Местные жители начали публиковать на «Авито» объявления о продаже бензина по 200-350 рублей за литр, то есть минимум вдвое дороже официальных расценок.

1 июня 2026 года

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Россия впервые запретила экспорт авиационного керосина. Судя по всему, это не помогло: в конце июня авиакомпания «Азимут» пожаловалась на критическую ситуацию с авиатопливом, в которой выполнение полетов теряет «весь экономический смысл».

3 июня 2026 года

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Появились сообщения об ограничениях на продажу бензина в Москве и Подмосковье. К тому моменту топливный дефицит разной степени остроты ощущался как минимум также в Санкт-Петербурге, в приграничных Белгородской и Курской областях, а также во всех аннексированных регионах Украины.

6-10 июня 2026 года

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В аннексированном Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин. Получить их можно было только в мессенджере «Макс», и разбирали их буквально за секунды. 10 июня администрация не смогла выпустить новую партию QR-кодов на покупку топлива, потому что в город не пришли бензовозы.

15 июня 2026 года

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«Коммерсант» рассказал, что части НПЗ разрешили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизель стандарта «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Если точнее, такое разрешение правительство дало еще осенью 2025 года, а позднее его действие продлили, чтобы избежать дефицита топлива.

16 июня 2026 года

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«Татнефть» и «Роснефть» (в том числе ее дочерние компании «Башнефть» и ТНК) ограничили продажу бензина на своих заправках по всей России. The Bell подсчитал, что те или иные проблемы с топливом наблюдаются в . При этом опрос читателей «Медузы» показал неоднородную картину: ответы свидетельствовали о том, что в некоторых регионах проблем с топливом на тот момент либо не было, либо они носили локальный характер.

16 и 18 Июня 2026 года

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За два дня ВСУ дважды атаковали Московский НПЗ в Капотне — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который был ключевым поставщиком топлива для Москвы и Московской области. Из строя были выведены обе установки первичной переработки нефти. Источники Reuters заявили, что завод не будет работать как минимум до конца 2026 года.

21 июня 2026 года

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В аннексированном Крыму полностью перестали продавать бензин на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.

22 июня 2026 года

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«Авито», Ozon и Wildberries запретили объявления о продаже топлива. «Верстка» обратила внимание, что за последние три месяца россияне стали в 10 раз чаще искать в интернете, как слить бензин.

23 июня 2026 года

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Ограничения на продажу бензина ввели в регионах Сибири, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, который занимает первое место по добыче нефти в России (Татарстан, занимающий второе место, ввел топливные лимиты еще раньше). Источники Reuters заявили, что на неделе с 15 по 21 июня производство бензина в РФ упало на 25% по сравнению со средним июньским показателем.

В тот же день

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Вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину о ситуации с топливом. Новак назвал ее «непростой, но контролируемой». Путин заявил, что «террористические выпады» Киева, которые привели к дефициту топлива, не повлияют на ситуацию на фронте.

24 июня 2026 года

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Источники Reuters сообщили, что Россия попросила у Казахстана продать ей 50 тысяч тонн бензина. Комик Семен Слепаков выложил в инстаграме сатирическую антивоенную песню с такими строками: «Растет на бензин цена, но главное не страна, а чтобы была в ней надежно жопа защищена одна».

25 июня 2026 года

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The Insider подсчитал, что официально об ограничениях на продажу топлива объявили власти , а с учетом неофициальных запретов и локальных мер (лимиты на бензин или закрытие отдельных АЗС) топливный кризис затронул больше 80 регионов, то есть почти всю страну.

В тот же день

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Стало известно, что Кремль поручил подконтрольным СМИ почаще публиковать кадры работающих заправок без очередей, а мессенджер «Макс» стал блокировать региональные чаты, в которых люди искали, где заправить машину.

26 июня 2026 года

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Как минимум в восьми регионах России топливный кризис отразился на работе общественного транспорта, подсчитало издание «7×7». В Иркутске, Кургане, Владимирской, Ивановской и Калужской областях — в виде повышения цен на проезд. В Забайкальском крае и Ростовской области — в виде сокращения графика автобусов. Кроме того, в Забайкалье в некоторых районах перестали вывозить мусор из-за нехватки топлива для мусоровозов.

В тот же день

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива в России достаточно. Дефицит он объяснил ажиотажным спросом, а о сроках решения проблемы выразился туманно: «Балансировка рынка потребует какое-то время».