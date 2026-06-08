В Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин. Их выдают только в «Максе». Они заканчиваются за секунды

В Севастополе на сети заправок ТЭС ввели продажу топлива по QR-кодам, объявил вечером 6 июня назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев.

Код дает право купить 20 литров бензина. Получить его можно только в специальном боте в мессенджере «Макс». Развожаев объявил, что количество доступных кодов каждый день соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки.

При этом человек, получивший код один раз, не может сгенерировать новый в течение недели. «Эта мера призвана обеспечить равный доступ к топливу максимальному количеству людей, а также избежать спекуляций, очередей и излишней суеты на заправках», — заявил Развожаев.

Уже через два часа после этого поста Развожаев сообщил, что «на 7 июня QR-коды закончились».

После 22:00 7 июня в оборот поступила новая партия кодов. Однако их, по словам Развожаева, «разобрали буквально в течение нескольких десятков секунд», хотя их было больше, чем накануне. «Понимаю, что многие расстроились. Мы работаем, чтобы ежедневно наращивать объемы», — написал Развожаев.

В Крыму уже вторую неделю продолжается топливный кризис. Он начался из-за атак ВСУ на бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия» (соединяет Крым с Ростовской областью). С 4 июня на полуострове полностью запретили продажу бензина за наличные деньги.

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