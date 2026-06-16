«Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива на всех заправках в России

«Татнефть» ввела на всех автозаправках в России временный лимит на продажу бензина и дизельного топлива, сообщили «Интерфаксу» на горячей линии компании.

Кроме того, на автозаправках принимаются только наличные.

Точные лимиты по топливу в компании не рассказали.

Корреспондент «Интерфакса» сообщил, что в Челябинске водителей на заправках «Татнефти» уведомляют, что «по техническим причинам» максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров, дизельного топлива — 60 литров. Для грузовых автомобилей ограничение составляет 300 литров.

О том, что на автозаправках «Татнефти» стали ограничивать продажу топлива, сообщалось 14 июня. Об ограничения рассказывали жители Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар и Ульяновска.

Топливный кризис в России начался в мае на фоне атак украинских беспилотников на российские нефтяные предприятия и другую инфраструктуру. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аннексированном Крыму, где дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия».

Согласно подсчетам издания «7×7», к 10 июня как минимум 25 российских регионов (без учета аннексированных РФ территорий Украины) испытывают проблемы с топливом.

Как сильно топливный кризис ударил по России? И какие еще страны могут пострадать? Meduza