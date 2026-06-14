«Татнефть» ограничила продажу бензина в нескольких регионах России
Жители нескольких регионов России рассказали, что на сети автозаправок нефтяной компании «Татнефть» не хватает топлива.
Жители Самары рассказали «Осторожно, новости», что за последние два дня на многих заправках компании в регионе не удалось найти бензин. На заправках, где бензин есть, его продажу ограничили 20 литрами на руки.
Об ограничениях «Татнефти» на заправках в Нижнем Новгороде рассказали читатели NewsNN. Они утверждают, что одному автомобилю отпускают не более 20 литров бензина или до 40 литров дизеля.
Лимиты — до 20 литров бензина, до 40 литров дизеля в одни руки — появились и на автозаправочных станциях в Удмуртии. «Коммерсант» также пишет об ограничениях в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.
Об ограничениях на Кузбассе пишет Ngs42.ru. Объявление о лимите до 20 литров появилось на одной из кемеровских заправок фирмы «Форус». Ограничения в компании объяснили «сложной рыночной обстановкой».
По словам жителей Кемеровской области, перебои с поставками бензина и дизеля происходят и на некоторых станциях «Татнефти». Но на большинстве станций в Кемерово и пригороде, пишет Ngs42.ru, никаких ограничений нет, в том числе в крупнейших сетях: «Баррель», «Лукойл», «Газпромнефть».
Украинские военные регулярно наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. После атак эти предприятия останавливают производство. Во многих регионах России введены ограничения на продажу топлива.