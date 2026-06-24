Reuters: Московский НПЗ после ударов дронов остановил работу как минимум до конца 2026 года
Источник: Meduza
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, поврежденный во время атаки украинских дронов не возобновит работу до конца 2026 года, сообщили два источника Reuters. «Ремонт займет как минимум полгода», — сказал один из собеседников агентства.
Украинские дроны дважды за месяц атаковали Московский НПЗ — 16 и 18 июня. Из строя последовательно были введены обе установки первичной переработки нефти.
Московский НПЗ входит в число крупнейших предприятий по переработке нефти. Это ключевой поставщик топлива для Москвы и Московской области.