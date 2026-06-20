Московский НПЗ в Капотне после украинской атаки. Вид из космоса

Компания Planet Labs запечатлела последствия атаки ВСУ на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Свежие спутниковые снимки сервиса опубликовали 20 июня «Радио Свобода» и украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+. На фотографиях видны повреждения резервуара, у которого во время взрыва взлетела на воздух крышка. По мнению OSINT-аналитиков, причиной взрыва, вероятнее всего, стала российская ракета ПВО, а не украинский дрон. Также заметны повреждения на установке по первичной переработке нефти АВТ-6. По данным Reuters, именно этот блок переработки нефти «Euro+» был выведен из строя в ходе атаки. Следы пожара заметны и на территории рынка «Садовод». Атака украинских дронов 18 июня на Москву и Московскую область стала крупнейшей с начала войны.

Planet Labs / Exilenova+

Установка первичной перегонки нефти АВТ-6 Planet Labs / Supernova+ Поврежденный резервуар на НПЗ в Капотне, рядом с ним — сорванная крышка Planet Labs / Exilenova+ Рынок «Садовод» Planet Labs / Exilenova+

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