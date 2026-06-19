Война 1577-й день. Причиной взрыва на Московском НПЗ (того самого, когда в воздух взлетела крышка резервуара), вероятно, стала российская ракета

Дым от пожара на Московском НПЗ. 18 июня 2026 года EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Взрыв на Московском НПЗ, в результате которого взлетела в воздух крышка резервуара, вероятно, стал следствием попадания ракеты ПВО, а не украинского дрона.

Вчера вечером в китайском сегменте тиктока завирусился видеоролик, на который попал момент взрыва; позже это видео распространилось по украинским телеграм-каналам. Вероятно, запись сделал приезжий из Китая — за кадром слышны комментарии на китайском языке.

В начале видео оператор держит в фокусе летящий дрон. В его направлении вылетает ракета, но промахивается — она летит в сторону резервуара НПЗ, после чего происходит взрыв.

OSINT-аналитики издания Astra и двое из трех аналитиков, опрошенных «Агентством», по этому видео сделали вывод, что именно ракета стала причиной взрыва. В то же время еще один аналитик допустил, что в резервуар мог попасть низко летевший беспилотник, которого не было видно на записи, а ракета летела на его перехват, но промахнулась.

Как пишет Astra, предположительно выстрел был произведен из комплекса «Панцирь». Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание, что эта система была установлена рядом с Московским НПЗ совсем недавно, в середине июня.

Вчерашняя атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область стала крупнейшей с начала войны. Помимо Московского НПЗ, пожары произошли на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Мега Белая Дача». В Подмосковье беспилотники повредили несколько жилых домов, ранения получили 17 человек.

Сегодня ВСУ продолжили атаковать Москву дронами. На этот раз налет произошел около полудня, мэр города Сергей Собянин за полтора часа отчитался об уничтожении 37 украинских БПЛА. О каких-либо серьезных последствиях атаки пока не известно.

Война в фотографиях. Летний отдых в подконтрольном РФ Мариуполе

Credit line: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia

Credit line: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia

, Credit line: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia Credit line: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia

(Credit Image: © Dmitry Yagodkin/TASS via ZUMA Press)

(Credit Image: © Dmitry Yagodkin/TASS via ZUMA Press)

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Игорь (Москва). Увидел письмо человека, которому на момент начала войны было 15. Не удержался. Мне было 19 лет. Второй курс. Я вообще не понял, что произошло, от политики был далек, даже хихикал над «либерахами». Гуманизма какого-то в голове не было. Стыдно за себя? Да.

Мы с моим университетским другом какое-то время не осознавали, что происходит. А потом я начал слушать и читать, что там творится. Меня, наверное, подтолкнул мрачный интерес. С первого раза осталось тяжелое ощущение. Я задумался. Что, если бы мне не повезло родиться в таком месте, куда пришла война? Что, если бы страдали и умирали мои любимые люди? Что творится с кошками (у самого кошка — самое дорогое в жизни) и собаками, которые не дождались своих людей домой?

Я начал ненавидеть войну. Как явление. И больше прислушиваться к людям, у которых такое же мнение. Я узнал, что можно говорить не только языком ненависти. Я узнал, что агрессией, насилием проблемы не решаются, а только создаются. Мне пришлось вырасти и осознать окружающую действительность. Поссорился с семьей. Мы хоть и общаемся, но теперь это только смол-токи о погоде и смешных котах.

Я так долго надеялся, что «все это» скоро закончится. Один из моих немногочисленных друзей уехал из страны. И вот я все думал, что это временно, скоро закончится, станет безопасно, он вернется. Думал и думал вот так, а потом однажды понял, что прошло уже два, что ли, года, и ничего скоро не закончится. Сейчас я уже привык, и мало верю, что мы с другом в обозримой перспективе вживую встретимся.

До последних месяцев я уповал на удачу жить в столице. Думал, до нас уж точно не долетит — везде ПВО. А оказалось, еще как долетит. Очень боюсь за своих друзей. Читаю названия знакомых мест в Москве и области, смотрю на карте, насколько это близко к их домам или местам работы. Ненавижу, что в случае чего не смогу ничего сделать. И ведь случись что страшное, я уверен, первое, что сделает власть — отключит связь.

Мы все хотели бы уехать, но реальность такова, что возможностей особо нет, опыта и навыков каких-то ценных тоже, да и страшно. Страшно уезжать из места, где тебе все известно, знаешь язык, есть знакомые люди.

Я бы хотел переживать о бытовых мелочах, а не о дронах, мобилизации, милитаризации, экономическом кризисе, отсутствии связи. А приятель из Киева сказал, что жить на последнем этаже опасно, и лучше бы мне спускаться на первый, если что. Боюсь, что однажды придется в панике ловить кошку и бежать, оставив все мое дорогое сердцу барахло.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1576-й день. Москва под ударом украинских дронов — и это очередная крупнейшая атака с начала войны. В Капотне снова горит НПЗ

О чем мы писали накануне

Война 1576-й день. Москва под ударом украинских дронов — и это очередная крупнейшая атака с начала войны. В Капотне снова горит НПЗ

«Медуза»