Война 1575-й день. Фридрих Мерц: «Возможно, впервые появился шанс на мир». На саммите G7 Трамп (неожиданно для многих) договорился с Европой вместе давить на Москву

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Мир

Страны «Большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить давление на экономику РФ и увеличить поставки вооружений Украине. Официальное коммюнике об этом было принято по итогам второго дня встречи.

Страны G7 договорились, что увеличат поставки средств ПВО и ракет-перехватчиков, а также дальнобойного оружия. Помимо этого, в «Большой семерке» планируют выдать Украине специальные лицензии, которые позволят легально производить иностранное вооружение непосредственно на украинских заводах.

Также лидеры «семерки» договорились ужесточить санкции в отношении РФ, «в частности, в нефтегазовом секторе». В их сообщении подчеркивается, что сейчас наступил «подходящий момент для введения дополнительных мер», так как США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, лидеры европейских стран на саммите «ощутили неожиданный оптимизм» по поводу сотрудничества с США, хотя до начала саммита опасались очередных конфликтов с Дональдом Трампом. Президент США показал готовность усилить давление на Владимира Путина в обмен на помощь Европы в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Трамп накануне саммита заявил, что заключение соглашения с Ираном позволит ему снова полноценно заняться урегулированием российско-украинского конфликта. Это, пишет Politico, вызвало «волну беспокойства» в Европе: там опасались, что президент США снова начнет давить на Украину, сведя на нет многомесячные усилия по давлению на РФ.

Однако в итоге Трамп «застал участников саммита врасплох», когда после встречи с Владимиром Зеленским объявил, что планирует вернуть санкции против российской нефти, временно снятые на фоне дефицита топлива на мировых рынках.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров написал в соцсети икс: «Возможно, впервые появился шанс на мир».

В беседе с журналистами Мерц назвал 16 июня «днем надежды», подчеркнув, что его переговоры с Трампом вселили «определенную уверенность в том, что европейцы и американцы теперь действуют сообща, чтобы положить конец войне». Отвечая на вопрос, поддержит ли Трамп новые санкции и участие Европы в будущих переговорах, канцлер сказал, что этот вопрос «даже не ставился под сомнение».

Мерц также рассказал, что вместе с Зеленским довел до сведения Трампа: Украина и Европа готовы к мирным переговорам. «Однако эти переговоры должны начаться с правильной позиции», — подчеркнул канцлер Германии. Он не уточнил, что это за позиция, но назвал «неприемлемым» требование России отдать ей Донбасс.

Война в фотографиях. Очереди на АЗС в аннексированных регионах

Донецк Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Донецк Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Евпатория Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Закрытая заправка в Евпатории Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

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Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Игорь (Щелково). Больше всего пугает, когда в новостях об обстрелах «Медуза» выкладывает скриншоты из телеграм-каналов. Значки огоньков и смеха под каждым обстрелом. Убиты дети в общаге Луганска — все радуются и ставят эмодзи с огоньком. Обстреляли жилой дом в Днепре — радуются и смеются уже другие. Ракета попала на рынок, люди убиты, кто-то ранен, кто-то разорен — всегда на первом месте реакции огонька и смеха. И неважно, какая сторона, неважно, кто погиб. На первом месте будет злорадный смех.

Вся война — сплошной смех тех, в кого не прилетело, над теми, кого они не знают. И война будет длиться, пока люди считают это нормальным, ведь их это радует и ради них это делается. Пока вы рады смертям, старики наверху будут вести войну, и неважно, где она будет идти — Украина, Иран, Куба, Приднестровье, Чечня, Армения, бывшая Югославия…

Этот концерт по вашим заявкам, ведь вы рады этому. Хлеба и зрелищ. А когда хлеба нет, дают зрелищ.

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