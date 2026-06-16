Трамп анонсировал возвращение санкций на российскую нефть. Они были отменены из-за дефицита топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп дал понять, что планирует возобновить действие нефтяных санкций против России на фоне подписания мирного соглашения с Ираном и открытия Ормузского пролива.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть [из Персидского залива] поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотим препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре… в какой-то момент мы будем в положении, чтобы сделать это», — заявил президент США, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении санкций.

США в середине марта частично вывели из-под санкций российскую нефть, доставляемую морем — это объяснялось нехваткой топлива на мировом рынке. Сначала это было сделано на 30 дней, потом срок дважды продлевали на месяц. Срок действующего сейчас исключения заканчивается 18 июня.

США и Иран 19 июня в Женеве должны подписать соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает 60-дневное перемирие, а также открытие Ормузского пролива. Его точные детали пока неизвестны. Трамп после достижения договоренностей с Ираном заявил, что теперь возобновит усилия по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

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