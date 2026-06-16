США и Иран договорились о прекращении огня. Что об этом думают в Израиле? Нетаниягу на публике: «Мы спасли Израиль от уничтожения». Чиновники за кулисами: «Все ужасно»

Фрагмент перехваченной баллистической ракеты Ирана, упавший в городе Иерихон на Западном берегу Иордана Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец новой войне на Ближнем Востоке. Его официальное подписание ожидается 19 июня в Женеве. Документ предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Полный текст соглашения до сих пор не опубликован. По данным CNN, договор не включает в себя требование о выводе израильских войск из Ливана (Израиль участвовал в бомбардировках Ирана вместе с США). Вскоре после объявления о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Тегераном власти Израиля заявили, что не считают себя стороной этого соглашения. Израильская оппозиция критикует премьер-министра за итоги войны на Ближнем Востоке, анонимно чиновники называют соглашение США и Ирана провалом для Израиля.

По данным иранских государственных агентств, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов. Он включает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, отмену американской морской блокады, открытие Ормузского пролива, а также разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов за рубежом. В этих 14 пунктах также утверждается, что итоговое соглашение с США будет касаться только обогащения урана, отмены санкций и восстановления иранской экономики, а вопросы о ракетной программе Тегерана и поддержке «сил сопротивления» (очевидно, речь идет об иранских прокси, таких как ливанская «Хизбалла») «окончательно исключаются» из повестки переговоров.

«Мы с президентом Трампом не всегда сходимся во взглядах. Он — президент Соединенных Штатов, а я — премьер-министр Израиля. Я отвечаю за интересы безопасности Израиля», — заявил Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции вечером 15 июня. По его словам, разногласия «случаются и в самых лучших семьях». CNN отмечает, что в своем выступлении премьер старался избегать прямого обсуждения сделки между США и Ираном. Нетаниягу заявил, что «с соглашением или без него, у Ирана не будет ядерного оружия — ни сегодня, ни завтра». «Пока я премьер-министр Израиля, этого не будет», — добавил он.

По мнению премьера, «борьба не окончена», и Израилю «нужно сохранять бдительность, силу и готовность защищать себя, если потребуется». Он также дал понять, что Израиль не собирается уходить с юга Ливана, из сектора Газа и Сирии: «Мы будем оставаться в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны».

Отвечая на вопросы журналистов, Нетаниягу заявил о неопределенности по поводу содержания соглашения Вашингтона и Тегерана. «Мы все еще не знаем, каким будет соглашение», — сказал он.

Мы нанесли удары по [иранским] ученым-ядерщикам, ликвидировали лидеров террористического режима, уничтожили ядерные объекты, ракеты и подавляющее большинство заводов, производящих ракеты. Мы нанесли удар по объектам военной промышленности и инфраструктуры, уничтожили их военно-морской флот, их военно-воздушные силы. <…> Мы на долгие годы устранили нависшую над нами угрозу уничтожения населения Израиля. Это то, что мы сделали. Мы спасли государство Израиль от уничтожения (цитата по The Times of Israel).

Нетаниягу также отверг утверждения о том, что одна из целей войны — смена режима в Иране — не была достигнута. Израильский премьер сказал, что цели были такие: устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны Тегерана, а также создать условия, при которых сам иранский народ сможет изменить политическую систему страны.

Один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, комментируя соглашение США и Ирана, назвал его «дипломатическим провалом» Нетаниягу, который «не смог добиться результата», хотя армия выполнила свои задачи. По мнению политика, Израиль оказался в положении, когда ему приходится выбирать между правом на самооборону и конфронтацией со своим главным союзником, то есть Вашингтоном.

Один из высокопоставленных израильских чиновников в разговоре с Reuters назвал соглашение США и Ирана «ужасным» для Израиля. «И в израильском руководстве нет никого, кто бы придерживался иного мнения, от премьер-министра до главы администрации», — сказал он.

Три израильских чиновника, говорившие с Reuters на условиях анонимности, заявили, что в Израиле считают вероятным продление 60-дневного режима прекращения огня до 90 дней — при этом США сохранят свое военное присутствие в регионе в ходе переговоров с Тегераном. Еще двое собеседников агентства отметили, что Израиль был застигнут врасплох, когда Трамп на прошлой неделе заявил, что сделка с Ираном близка к заключению. Они считают, что Израилю не удалось оказать серьезного влияния на переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Министр энергетики Эли Коэн заявил, что если Иран начнет восстанавливать свой ядерный и ракетный потенциал, то Израиль будет готов действовать самостоятельно. Хотя, по его мнению, Тегеран вряд ли пойдет на это, пока Дональд Трамп остается президентом США. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отмечал, что соглашение Тегерана и Вашингтона ни к чему не обязывает Израиль.

«Трудно понять, почему американцы приняли [такую сделку]. Позволяя Ирану решать, что будет происходить в Ливане, США дают ему возможность продолжать поддерживать „Хизбаллу“ и гарантировать, что она останется крупным политическим игроком в Ливане. Израиль этим недоволен — ни силовой блок, ни политический», — заявила в комментарии BBC News Сима Шайн, бывшая сотрудница «Моссада» и специалист по Ирану.

Как отмечает «Би-би-си», Нетаниягу долгое время уверял избирателей, что его политика — лучшая защита для Израиля от региональных угроз. Смена режима в Иране могла бы спасти его имидж, но теперь он оказался в ситуации возможной конфронтации с союзником, а не врагом.

«Любой военный шаг Израиля, воспринятый в Вашингтоне как попытка саботажа соглашения, вызовет жесткий ответ со стороны США», — считает Дэнни Цитринович, старший исследователь по вопросам Ирана в Израильском институте исследований национальной безопасности.

Читайте также

США и Иран договорились прекратить огонь на всех фронтах. Израиль этого не обещает Соглашения по иранской ядерной программе нет

Читайте также

США и Иран договорились прекратить огонь на всех фронтах. Израиль этого не обещает Соглашения по иранской ядерной программе нет