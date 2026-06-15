США и Иран договорились прекратить огонь на всех фронтах. Израиль этого не обещает Соглашения по иранской ядерной программе нет

Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который устанавливает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах (включая Ливан) и открывает Ормузский пролив для судоходства. Текст этого документа не опубликован, его точные условия неизвестны. Иранские источники утверждают, что в меморандуме 14 пунктов, но американская сторона этого не подтверждала. Официальное подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии. Предполагается, что в течение 60 дней после этого стороны будут работать над окончательным мирным соглашением и договариваться по спорным вопросам, в числе которых — развитие ядерной программы Ирана. Израиль не считает себя стороной этого соглашения. Он не собирается выводить войска из Ливана, а также предупреждает, что ответит ударами на атаки «Хизбаллы».

Что говорят в США

Дональд Трамп объявил, что Ормузский пролив открывается для судоходства, а с иранских портов будет снята американская блокада. «Корабли всего мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет!» — написал президент США в соцсети Truth Social. Однако с какого момента и на каких условиях открывается Ормузский пролив, из этого сообщения неясно.

В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что соглашение с Ираном в конечном итоге обеспечит «постоянный бесплатный проход» судов через Ормузский пролив. Трамп также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они содействовали урегулированию нефтяного кризиса — или, по крайней мере, «не вмешивались в блокаду Ормузского пролива».

По словам Трампа, иранская программа по обогащению урана будет «навсегда» ограничена исключительно невоенными целями. Однако сделки по этому вопросу пока нет. Стороны еще ведут переговоры о том, согласится ли Иран приостановить обогащение урана на 20 лет. Трамп, как пишет NYT, «дал понять, что, возможно, согласится и на 15-летний срок».

Что говорят в Иране

По данным иранских государственных агентств, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов. Он включает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, отмену американской морской блокады, открытие Ормузского пролива, а также разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов за рубежом.

В этих 14 пунктах также утверждается, что итоговое соглашение с США будет касаться только обогащения урана, отмены санкций и восстановления иранской экономики, а вопросы о ракетной программе Ирана и поддержке «сил сопротивления» (очевидно, речь идет об иранских прокси, таких как ливанская «Хизбалла») «окончательно исключаются» из повестки переговоров.

В заявлении секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана говорится, что исламская республика, согласовав меморандум, «завершила достижение превосходства над американо-сионистским противником».

Что говорят в Европе

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и объявили, что готовы снять санкции в ответ на «четкие и поддающиеся проверке» шаги Ирана в отношении его ядерной программы. «Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать для этого вместе с США, Ираном и МАГАТЭ», — говорится в совместном заявлении европейцев.

Что говорят в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу соглашение Ирана и США не комментировал. Однако министр обороны Исраэль Кац заявил, что вместе с Нетаниягу «проводит четкую политику», согласно которой Армия обороны Израиля останется в Ливане, Сирии и секторе Газа на неограниченный срок, чтобы «защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских группировок». Он предупредил, что если Иран атакует Израиль из-за его операции в Ливане, то Израиль в ответ «нанесет удар всей своей мощью».

Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Ирана и США ни к чему не обязывает Израиль, поскольку он не является «банановой республикой» и не подчиняется США.

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