США и Иран «электронно» подписали меморандум о прекращении огня. Трамп заявил, что теперь (снова) будет мирить Украину с Россией

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

От иранской стороны документ подписал спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.

Журналист Axios Барак Равид уточняет, что стороны подписали документ в «электронном виде».

Официальная церемония подписания меморандума пройдет 19 июня в Женеве. Трамп, выступая на брифинге перед саммитом «Большой семерки» во Франции, заявил, что в церемонии будет участвовать Вэнс.

Трамп также сказал, что после завершения войны на Ближнем Востоке сосредоточится на урегулировании российского-украинского конфликта. 14 июня он провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Оба разговора президента США назвал «очень хорошими».

«И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Я думаю, что оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда вопрос [с Ираном] завершен, мы сосредоточимся на этом», — сказал он.

О том, что США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, стало известно в ночь на 15 июня. Он устанавливает 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства. Точные детали соглашения пока неизвестны.

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