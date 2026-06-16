Война 1574-й день. Украинские дроны вновь атакуют Москву. В Капотне загорелся Московский НПЗ

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники в ночь на 16 июня вновь атаковали Москву и Московскую область. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что над регионом сбиты 86 беспилотников. Из-за атаки дронов, по словам Воробьева, пострадали шесть человек. Четверо из них — в Электростали, где обломки беспилотника попали в жилой комплекс, выбив стекла с четвертого по шестнадцатый этажи. Издание «Астра» писало, что в Электростали во время атаки дронов загорелся один из корпусов ЖК «Северный квартал».

Также, по данным Воробьева, 57-летний мужчина пострадал в микрорайоне Парковый в Котельниках, а 13-летняя девочка — в деревне Цибино в Воскресенском районе.

Ночью и ранним утром закрывались все четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

О нескольких десятках беспилотников, сбитых на подлете к городу, сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. В результате атаки, написал он, «поврежден объект» на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Капотне. Люди, по словам мэра, не пострадали.

Движение на прилегающих к НПЗ улицах было перекрыто. Около 11:30 по московскому времени МЧС отчиталось о ликвидации пожара на НПЗ. «Инцидент не отразился на функционировании предприятия», — утверждают в МЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронов на НПЗ «справедливым ответом на российские удары и ответом на затягивание войны, которую нужно завершать».

Страница Владимира Зеленского в Telegram Страница Владимира Зеленского в Telegram

Украинские беспилотники уже ранее атаковали НПЗ в Капотне в середине мая — в рамках одного из самых массированных ударов дронами по целям на территории России. После атаки, сообщало агентство Reuters, Московский НПЗ останавливал работу.

НПЗ в Капотне обеспечивает почти половину потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Страница Владимира Зеленского в Telegram Страница Владимира Зеленского в Telegram

Из-за планомерных ударов дронов по российской нефтеперерабатывающей отрасли, отмечал Reuters в конце мая, почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены сократить производство. Из-за дефицита топлива даже крупнейшие сети АЗС, в том числе в Москве, стали вводить лимиты.

Читайте также

Украина все чаще и все больнее бьет по России, а z-блогеры говорят, что РФ проигрывает войну дронов. «Медуза» узнала, что об этом думают российские военные «У нас все хорошо только по телевизору»

Читайте также

Украина все чаще и все больнее бьет по России, а z-блогеры говорят, что РФ проигрывает войну дронов. «Медуза» узнала, что об этом думают российские военные «У нас все хорошо только по телевизору»

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (РФ). До моего города уже долетало. Страха за себя нет, а других людей жалко. Никто из нас этого не выбирал.

Война уже давно перешла в фазу, в которой никто (из военных) никого не жалеет. Украинцы перешли моральную границу «нельзя бить по гражданским» — к сожалению, это было предсказуемо. Пресловутый аргумент «почему им можно, а нам нельзя» опять сработал, и опять в худшую сторону.

А обсуждать войну не с кем. За мои взгляды предусмотрена уголовная ответственность, так что я просто молчу. Даже родных с телевизором головного мозга не переубедить ни в чем, а заводить такие разговоры с посторонними…

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1573-й день. Россия бьет по Киево-Печерской лавре. Глава украинской церкви называет Путина «кремлевским антихристом». Зеленский отвечает на вопрос, что бы он сказал Путину: «А мы еще скажем»

О чем мы писали накануне

Война 1573-й день. Россия бьет по Киево-Печерской лавре. Глава украинской церкви называет Путина «кремлевским антихристом». Зеленский отвечает на вопрос, что бы он сказал Путину: «А мы еще скажем»