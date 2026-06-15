Война 1573-й день. Россия бьет по Киево-Печерской лавре. Глава украинской церкви называет Путина «кремлевским антихристом». Зеленский отвечает на вопрос, что бы он сказал Путину: «А мы еще скажем»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Россия в ночь на 15 июня атаковала Киев, Харьков и Днепр, применив 70 ракет и более 600 дронов. В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, погибли пять человек и еще более 30 пострадали. Повреждения есть практически во всех районах столицы Украины, включая центральную часть города.

Житель Киева на месте российского удара, 15 июня 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Жилой дом в Киеве после российского удара, 15 июня 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Житель дома, разрушенного российским ударом, Киев, 15 июня 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так Все равно хочу увидеть Тела пожилой пары, погибшей в жилом доме в результате российского удара по Киеву, 15 июня 2026 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

В результате атаки начался пожар в Киево-Печерской лавре — загорелся Успенский собор. Священнослужители начали выносить с территории лавры иконы и реликвии, чтобы спасти их от огня. Через несколько часов пожар был потушен, ценные предметы удалось сохранить.

По словам гендиректора лавры Максима Остапенко, со стороны России было два прицельных удара. Около 1:30 ночи один из беспилотников попал в центр собора, после чего начался пожар, охвативший купол и верхние ярусы. Второй удар пришелся по башне Иоанна Кушника и зданию музейного комплекса «Мистецький арсенал», расположенного напротив лавры.

Спасатели на месте удара по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, 15 июня 2026 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Успенский собор Киево-Печерской лавры Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назвал удар по Киеву «очередным российским преступлением против человечности, против истории, против христианства», а Владимира Путина — «кремлевским антихристом». Представитель Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополит Нежинский и Прилукский Климент отметил, что «под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня». «В то же время раны, которые этой ночью получил Успенский собор, отражают глубокую трагедию всего украинского народа, который так же изранен войной, давно переступившей все моральные границы», — заявил Климент.

Удар по лавре осудили лидеры и министры европейских стран — в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. «Как и в случае с агрессивной войной, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, этой атаке на наше всемирное культурное наследие нет никакого оправдания», — написал он.

В ЮНЕСКО заявили, что, по имеющимся данным, удар причинил значительный ущерб внешней и внутренней части Успенского собора. Также пострадали расположенные рядом исторические сооружения, включая элементы фортификационного комплекса лавры и башню Ивана Кушника.

Кроме Успенского собора, в Киеве были повреждены и другие культурные объекты:

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал». Здание «Мистецького арсенала» расположено напротив лавры. На его территории начался пожар. Масштаб ущерба пока не оценен.

Национальная киностудия имени Довженко. В результате атаки поврежден костюмный цех, уничтожена старейшая костюмная коллекция Украины, сообщила министр культуры и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная. По словам гендиректора киностудии Андрея Дончика, в здании хранились костюмы из таких исторических фильмов, как «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Пропавшая грамота» и «Богдан Хмельницкий».

В Минобороны России заявили, что комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Подтверждения такой версии нет. Одной из причин некорректной работы ПВО, как утверждают в российском ведомстве, могло стать то, что страны Запада передали Киеву «ракеты с истекшими сроками годности».

Успенский собор Киево-Печерской лавры Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

В Службе безопасности Украины заявили, что удар по Киево-Печерской лавре был нанесен беспилотником «Герань-2» — так в российской армии называют дроны, собираемые на базе иранских «Шахедов». К такому выводу в СБУ пришли на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте. Их фотографии Служба безопасности Украины опубликовала в телеграм-канале.

От российских атак также пострадали Харьков и Днепр. В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Еще не менее пяти спасателей получили ранения. В Днепре в результате удара поврежден Дом органной и камерной музыки.

Владимир Зеленский утром 15 июня приехал в Киево-Печерскую лавру вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и главой МВД Игорем Клименко. Он заявил, что ту часть города, где расположены лавра и «Мистецький арсенал», целенаправленно атаковали два российских дрона. «Путин абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине. Я думаю, это неслучайно, они [россияне] несколько дней собирали ракеты и ждали, чтобы не сделать это до поздравления Трампа [с днем рождения]», — добавил президент Украины. На вопрос, что бы он сказал Путину после ночной атаки, Зеленский ответил: «А мы еще скажем».

Читайте также

Киево-Печерская лавра горит после российского удара. Фотографии Зеленский: «Это преступление против христианской культуры»

Читайте также

Киево-Печерская лавра горит после российского удара. Фотографии Зеленский: «Это преступление против христианской культуры»

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Дмитрий. Как же надоело читать о страданиях в этой рубрике. Какое-то беспросветное нытье (особенно поражает от россиян, которые не в прифронтовых городах). Вы представляете, насколько солдатам ВСУ сложно сейчас? Они в окопах отражают бесконечные атаки оккупантов. Как сложно жителям Белгорода и Харькова от постоянных обстрелов?

Нам — тем, кто не сидел под звуки сирен в подвале, — нормально. Те, кому плохо и кто не страдает непосредственно, могут обратиться к тому же психологу и получить помощь, а тот, кто сидит в своем доме и постоянно ждет обстрела, кто не может покинуть свой дом (например, парням, что скрываются от ТЦК), к кому должен обращаться? Хватит уже! Наши проблемы решаемы.

Представьте, как сейчас сложно российским срочникам, которых запирают командиры и избивают, чтоб те подписали контракт. Вот им каково, представьте, а? Представьте, как сложно матери, которая потеряла ребенка от обстрела «Шахедом». Вот этим людям сложно, остальные могут решить свои проблемы. Так решайте. Что страдать? Хватит ныть. Склейте агитацию «Едра», напишите политзаключенным, попейте таблетки по рецепту врача — это решаемо. Сделайте поступок, даже глупый, даже малоэффективный против режима, попробуйте убедить бабулю, которая смотрит Соловьева. Хватит вот этого вот уже «я ощущаю злость, депрессию и так далее».

Поделитесь вашими мыслями о войне

о чем мы писали накануне

Война 1572-й день. Украинские дроны атаковали как минимум 14 регионов РФ. В Орле поврежден многоэтажный дом. В Ярославской области выпал «нефтяной дождь». В Тульской области загорелся химкомбинат

о чем мы писали накануне

Война 1572-й день. Украинские дроны атаковали как минимум 14 регионов РФ. В Орле поврежден многоэтажный дом. В Ярославской области выпал «нефтяной дождь». В Тульской области загорелся химкомбинат