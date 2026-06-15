Киево-Печерская лавра горит после российского удара. Фотографии Зеленский: «Это преступление против христианской культуры»
Россия в ночь на 15 июня нанесла удар по Киеву. В результате атаки загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры — памятника истории и архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из лавры начали выносить иконы и реликвии, чтобы спасти их от огня. По словам гендиректора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко, со стороны России было два прицельных удара, направленных на уничтожение Успенского собора. Один из беспилотников попал в центр собора. Второй удар пришелся по Башне Иоанна Кушника и зданию музейного комплекса «Мистецький арсенал» рядом. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина запустит все необходимые процедуры, чтобы добиться реакции на этот «акт государственного варварства». Владимир Зеленский назвал удар по лавре «одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры».