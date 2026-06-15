Киево-Печерская лавра горит после российского удара. Фотографии Зеленский: «Это преступление против христианской культуры»

Россия в ночь на 15 июня нанесла удар по Киеву. В результате атаки загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры — памятника истории и архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из лавры начали выносить иконы и реликвии, чтобы спасти их от огня. По словам гендиректора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко, со стороны России было два прицельных удара, направленных на уничтожение Успенского собора. Один из беспилотников попал в центр собора. Второй удар пришелся по Башне Иоанна Кушника и зданию музейного комплекса «Мистецький арсенал» рядом. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина запустит все необходимые процедуры, чтобы добиться реакции на этот «акт государственного варварства». Владимир Зеленский назвал удар по лавре «одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры».

Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры после российской атаки на Киев, 15 июня 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатель в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, 15 июня 2026 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Епископ Авраамий выносит церковную утварь из горящего Успенского собора Киево-Печерской лавры, 15 июня 2026 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Дым от пожара над Успенским собором в Киево-Печерской лавре, 15 июня 2026 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Пожар на рынке в Киеве, 15 июня 2026 года Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Пожар в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», 15 июня 2026 года Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Пожар в Киеве после российской атаки, 15 июня 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Тело погибшего мужчины в Киеве после российского удара, 15 июня 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Пожарные вертолеты в центре Киева, 15 июня 2026 года Anna Voitenko / Reuters / Scanpix / LETA

Золотой купол одной из церквей Киево-Печерской лавры рядом со зданием музейного комплекса «Мистецький арсенал», 15 июня 2026 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

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