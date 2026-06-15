Россия ударила по Киеву. Есть погибшие. В Киево-Печерской лавре начался пожар

Россия в ночь на 15 июня атаковала Киев. Повреждения и пожары зафиксированы практически во всех районах города, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В результате ночной атаки погибли четыре человека, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Пострадали, по последним данным, 30 человек. Среди них есть один ребенок и беременная женщина; трое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии, уточнил Виталий Кличко.

В результате обстрела на территории Киево-Печерской лавры начался пожар — загорелась крыша Успенского собора.

Спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий опубликовал фото пожара. С территории лавры начали выносить иконы и реликвии, чтобы спасти святыни от огня, сообщил епископ Авраамий. Ценные предметы удалось сохранить.

Кроме того, пожар начался в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», расположенного напротив лавры.

В результате атаки также загорелось здание Национальной киностудии имени Довженко. Поврежден костюмный цех, уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины, сообщила министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная. По ее словам, в студии было около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назвал удар по Киеву «очередным российским преступлением против человечности, против истории, против христианства. «Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир наконец осознал необходимость решительных действий для прекращения российского террора против Украины и самих принципов мира?», — написал он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Путин «навсегда вписал свое имя в список самых жестоких варваров в истории». Украина запустит «все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов», требуя «немедленной и адекватной реакции на этот акт государственного варварства», сообщил Сибига.

В Киеве в результате атаки также были повреждены линии электропередачи. В северной части столицы Украины, по данным мэра Виталия Кличко, без электричества остаются 140 тысяч жителей.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Россия выпустила по Украине 70 ракет и 611 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев. Ракеты также атаковали Днепр и Харьков. В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Еще не менее пяти спасателей получили ранения. В Днепре в результате удара поврежден Дом органной и камерной музыки.

12 июня Украина получила от США информацию, что в период с 11 по 14 июня Россия может ударить ракетой «Орешник». По данным украинских изданий, Россия предупредила о возможном ударе «США и партнеров».

Минобороны России утром 15 июня заявило, что российская армия нанесла массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре «в ответ на террористические акты киевского режима».