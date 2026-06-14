Война 1572-й день. Украинские дроны атаковали как минимум 14 регионов РФ. В Орле поврежден многоэтажный дом. В Ярославской области выпал «нефтяной дождь». В Тульской области загорелся химкомбинат

Рыбинск, Ярославская область Exilenova+

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Россия и Украина

Украинские беспилотники снова атаковали регионы России. Минобороны РФ отчиталось, что над 14 российскими регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем сбили 249 украинских дронов.

В Ярославской области беспилотники попали в промышленные объекты, где хранилось топливо, начался пожар, сообщил глава региона Михаил Евраев. Что это за объекты, он не уточнил. Пострадавших нет. На время атаки власти перекрывали движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы.

Журналисты российского издания Astra, проанализировав фото и видео из соцсетей, пришли к выводу, что целью атаки в регионе стала нефтебаза Росрезерва — комбинат «Темп», который находится в Рыбинске. На предприятии среди прочего хранят топливо. Украина уже атаковала этот комбинат 31 декабря 2025 года.

Над Рыбинском поднимается густой дым, местные жители после атаки беспилотников рассказали, что в городе прошел «нефтяной» дождь. Черная пленка после дождя появилась на листьях и постройках в СНТ Рыбинского района у деревни Волково, в 20 километрах от самого Рыбинска.

Как защитить себя при пожаре на топливном объекте?

Украина прицельно бьет по нефтяным объектам. В Туапсе — экологическая катастрофа. Над Пермью — клубы дыма Как защитить себя, если в вашем городе горит НПЗ? 5 карточек

В Тульской области обломки сбитых беспилотников упали на территории одного из промышленных предприятий Новомосковска, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Что это за предприятие, он не уточнил. О пострадавших не сообщается.

По данным Astra и украинского мониторингового телеграм-канала Exilenova+, после атаки украинских беспилотников пожар произошел на химкомбинате «Азот». Украина уже наносила удары по этому комбинату, последний раз — 8 июня. На сайте завода утверждается, что «Азот» — крупнейший отечественный производитель аммиака и азотных удобрений. Азотная кислота используется при производстве взрывчатки.

В Орловской области, со слов губернатора Андрея Клычкова, «ночь выдалась неспокойной». В Орле, по данным властей, украинский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Как установили журналисты, речь идет о жилом комплексе «Зеленый остров». На нескольких этажах начались пожары. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Жильцов поврежденных квартир расселили по гостиницам.

В Вязьме Смоленской области обломки украинского беспилотника упали на частный жилой дом, сообщил губернатор Василий Анохин. Там произошел пожар. Пострадавшую местную жительницу доставили в больницу. Назначенный РФ глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в городе Саки при налете дронов погибла местная жительница.

Кроме того, поздно вечером 13 июня назначенный РФ губернатор аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате украинских атак в регионе повреждены энергетические объекты. Область частично осталась без электроснабжения.

В аннексированной РФ Херсонской области без электричества остались все 14 муниципалитетов, сообщила компания «Херсонэнерго». Причиной отключений там назвали «технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по предприятиям в Тульской и Ярославской областях. При этом он подчеркнул, что Украина атаковала объекты более чем в 700 километрах от границы.

«Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и поставленные задачи по нанесению ударов средней дальности в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, но ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир», — добавил Зеленский.

Лидер Украины также напомнил, что российские военные, в свою очередь, наносят по украинским городам и другим населенным пунктам сотни ударов. По его данным, только за минувшую неделю «россияне выпустили по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет различных типов». Он пообещал обсудить усиление защиты от обстрелов и атак на саммите «Большой семерки», который пройдет во Франции с 15 по 17 июня 2026 года.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, войска РФ в ночь на 14 июня запустили по Украине 98 беспилотников различных типов. Украинским военным удалось сбить 91 дрон, в том числе ударные «Шахеды». Власти украинских регионов сообщили об ударах российских дронов по Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и другим областям. В частности, в Николаеве под удар попала транспортная и энергетическая инфраструктура.

Война в фотографиях. Войска РФ сбросили авиабомбы на Васильевку

13 июня российские военные нанесли удар по селу Васильевка в Днепропетровской области Украины, применив 12 управляемых авиабомб, сообщили местные власти. Основной удар пришелся на территорию местного рынка, там произошел пожар. Повреждены магазины, частично разрушен многоэтажный жилой дом. Пострадали девять человек, шестеро из них остаются в больницах.

Pierre Crom / Getty Images

Pierre Crom / Getty Images

Pierre Crom / Getty Images

Pierre Crom / Getty Images

Pierre Crom / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ева (Россия). Война что-то изменила и надломила во мне. В первые месяцы после 24 февраля 2022 года я смотрела на своих коллег, на своих родственников и друзей и не понимала, откуда в них вдруг взялось столько злобы и жестокости. Мои надежды на достойное будущее сменились на отчаяние, стыд, горечь и беспомощность.

Был только один человек в моем окружении, который точно так же считал эту войну бесчеловечным преступлением обезумевшего старика — это был мой дед, ветеран Великой Отечественной войны. Мы старались особо не распространяться при нем о подробностях происходящего. На каждую новость он реагировал бурно: горько плакал, очень злился и повторял: «Зачем?»

Каждый день моей жизни он учил меня знать цену миру, человеческой жизни и никогда не допускать мысли о том, что война может быть благом. В нашем городе он был последним человеком, пережившим ВОВ. В 2023 году его место на параде победы отдали вернувшемуся «герою»-уголовнику. Видимо, этого он выдержать не смог, и очень скоро его не стало.

Каждый день мне было тяжело, страшно и больно за каждого, в чей дом пришло самодурство российских властей. Мне невыносимо видеть людей, которые до сих пор верят шайке жуликов в правительстве, радуются человеческой смерти и даже не знают, что происходит прямо сейчас в соседней стране. Хочется сказать одно: «Люди, очнитесь!!!»

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