В Тульской области украинские дроны атаковали химкомбинат «Азот». Несколько беспилотников сбиты на подлете к Москве

В Новомосковске Тульской области в результате падения беспилотников начался пожар на химкомбинате «Азот», сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации пострадали два человека. Миляев добавил, что «их жизни вне опасности». Горение, по его словам, было ликвидировано.

Телеграм-канал Astra пишет, что местные жители слышали от пяти до восьми взрывов в районе химкомбината, и отмечает, что «Азот» уже был атакован беспилотниками в конце мая — тогда загорелся трубопровод в одном из цехов и были повреждены две цистерны с азотной кислотой.

На сайте «Азота» указано, что это крупнейший отечественный производитель аммиака и азотных удобрений. Astra отмечает, что азотная кислота активно используется при производстве взрывчатых веществ.

Всего в ночь на 8 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник, отчиталось Минобороны России. Атаки дронов были отражены над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, а также над территорией Московского региона и Крыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал о летевших на Москву беспилотниках. Всего было сбито, по его словам, девять дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово, а также — аэропорта Калуги, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.