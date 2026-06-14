В Орле беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Один человек погиб, девять пострадали

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара украинского беспилотника по многоэтажному жилому дому в Орле, сообщил глава Орловской области Андрей Клычков. Повреждены несколько квартир. Их жильцов расселили в гостиницы.

Изначально об ударе по многоэтажному дому в Орле стало известно из сообщений СМИ. Как сообщали Astra и издание «Осторожно, новости», в результате атаки украинских дронов пострадал многоквартирный жилой комплекс «Зеленый остров». На нескольких этажах начались пожары.

В утреннем отчете о последствиях атак Клычков ничего не сообщал об атаке на дом. Он отметил лишь, что «ночь выдалась неспокойной» для жителей региона.

Всего в ночь на 14 июня российские ПВО сбили 249 украинских беспилотников над 14 регионами РФ, аннексированным Крымом и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. В Тульской области, по данным СМИ, после атаки загорелся химкомбинат «Азот», в Ярославской области начался пожар на нефтебазе Росрезерва в Рыбинске.