Над 14 регионами России сбили почти 250 украинских беспилотников. В Тульской области загорелся химкомбинат, в Ярославской начался пожар на нефтебазе Росрезерва

В Ярославской области украинские беспилотники в ночь на 14 июня попали в промышленные объекты по хранению топлива, начался пожар, сообщил глава региона Михаил Евраев. Пострадавших нет. На время атаки власти перекрывали движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы.

Российское издание Astra проанализировало фото и видео жителей Ярославской области. Журналисты пришли к выводу, что целью атаки украинских дронов в регионе стала нефтебаза Росрезерва — комбинат «Темп», который находится в Рыбинске. Над городом поднимается густой дым. Украина уже атаковала комбинат 31 декабря 2025 года. На предприятии среди прочего хранят топливо.

В Тульской области обломки сбитых дронов Украины упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Что это за предприятие, он не уточнил. О пострадавших не сообщается.

По данным Astra, после атаки украинских беспилотников пожар произошел на химкомбинате «Азот». Об этом же пишет украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Украинские беспилотники уже наносили удары по этому комбинату. Последний раз — 8 июня. На сайте завода утверждается, что «Азот» — крупнейший отечественный производитель аммиака и азотных удобрений. Азотная кислота активно используется при производстве взрывчатки.

В Орле, как сообщили Astra и издание «Осторожно, новости», в результате атаки украинских дронов пострадал многоквартирный жилой комплекс «Зеленый остров». На нескольких этажах начались пожары. Как утверждают «Осторожно, новости», часть жителей дома эвакуировали.

Глава Орловской области Андрей Клычков о пожаре не сообщил. Он отметил, что «ночь выдалась неспокойной» для жителей региона. По его словам, пострадавших и повреждений нет, но «на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов».

Обновление. Позже Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотника на жилой дом один человек погиб, еще девять пострадали.

В Вязьме Смоленской области обломки украинского беспилотника упали на частный жилой дом, сообщил губернатор Василий Анохин. Там произошел пожар. Пострадавшую местную жительницу доставили в больницу.

Всего за ночь над 14 российскими регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем сбили 249 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по регионам в глубоком тылу России. Целями атак становятся нефтяная и химическая промышленность, а также инфраструктура, связанная с ними. В результате в нескольких регионах РФ и аннексированном Крыму начался топливный кризис.

Топливный кризис в крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать

Топливный кризис в крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать