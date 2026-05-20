Reuters: Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне остановил работу после атаки дронов
Нефтеперерабатывающий завод в Капотне не работает после атаки дронов на Москву 17 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По их словам, атака беспилотников причинила НПЗ незначительный ущерб, но по соображениям безопасности работу предприятия было решено остановить. Перезапуск завода, сообщили собеседники агентства, занимает несколько дней.
«Газпромнефть», которой принадлежит НПЗ в Капотне, на запрос Reuters о комментариях не ответила.
В 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что доля продукции НПЗ в Капотне на топливном рынке Москвы составляет более 40%. Еще одним ключевым предприятием по поставкам топлива в Москву и Московскую область является Рязанский НПЗ. Он приостановил работу после удара беспилотников 15 мая.
17 мая украинские военные провели крупнейшую с начала большой войны атаку беспилотников на Москву и Московскую область, в результате которой три человека погибли, 16 пострадали. В Москве удары были нанесены по Капотне и Зеленограду (там находится несколько стратегических объектов, связанных с военной промышленностью).