Reuters: Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне остановил работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Капотне не работает после атаки дронов на Москву 17 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их словам, атака беспилотников причинила НПЗ незначительный ущерб, но по соображениям безопасности работу предприятия было решено остановить. Перезапуск завода, сообщили собеседники агентства, занимает несколько дней.

«Газпромнефть», которой принадлежит НПЗ в Капотне, на запрос Reuters о комментариях не ответила.

В 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что доля продукции НПЗ в Капотне на топливном рынке Москвы составляет более 40%. Еще одним ключевым предприятием по поставкам топлива в Москву и Московскую область является Рязанский НПЗ. Он приостановил работу после удара беспилотников 15 мая.

17 мая украинские военные провели крупнейшую с начала большой войны атаку беспилотников на Москву и Московскую область, в результате которой три человека погибли, 16 пострадали. В Москве удары были нанесены по Капотне и Зеленограду (там находится несколько стратегических объектов, связанных с военной промышленностью).

«Может, Путину вообще об этом не докладывают?» Зеленоград и Капотня — два района Москвы, по которым ударили дроны ВСУ. «Берег» рассказывает о последствиях атаки — и о том, что про нее думают москвичи

