Украинские беспилотники атаковали Рязань. Погибли четыре человека Повреждены жилые дома, загорелся НПЗ, на город выпал «нефтяной дождь». Фото и видео

Украинские беспилотники в ночь на 15 мая атаковали Рязань. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 12 человек пострадали. В результате удара возник пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. В городе прошел «нефтяной дождь», рязанские паблики пишут, что жители города жалуются на липкие черные пятна на машинах, окнах и фасадах домов. Украинские беспилотники ранее уже неоднократно атаковали Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России, но впервые удар привел к гибели людей. «Медуза» публикует фото и видео последствий удара дронов.

