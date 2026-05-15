В Рязани в результате атаки украинских беспилотников погибли три человека, 12 пострадали

Украинские дроны в ночь на 15 мая нанесли удар по Рязани. По данным главы региона Павла Малкова, погибли три человека, 12 получили ранения.

Рязанский губернатор заявил, что в областном центре повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА, написал он, упали на территорию одного из промышленных предприятий, не став уточнять подробности.

По данным Astra, дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» — одному из крупнейших в России, на предприятии начался пожар. Повреждены два многоэтажных жилых дома.

Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за ночь сбили 355 украинских дронов.

Украинские беспилотники ранее неоднократно атаковали НПЗ в Рязани, но это первый случай, когда атака дронов привела к гибели людей.

Российские военные в ночь на 14 мая нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Киеве в результате удара частично обрушился многоэтажный жилой дом, погибли, по данным на утро 15 мая, 24 человека, 48 пострадали, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко