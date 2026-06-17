Страны «Большой семерки» договорились увеличить поставки оружия Украине и усилить давление на экономику России

Лидеры страны «Большой семерки» на саммите во Франции договорились увеличить поставки вооружений Украине и усилить давление на российскую военную экономику. Об этом говорится в совместном заявлении стран.

«Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия», — заявили страны «семерки».

Они объявили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в стране. Страны G7 согласились оказать поддержку в укреплении энергетической устойчивости Украины.

«Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. Мы ужесточим наши санкции, включая меры в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение [с Ираном], которое мы поддерживаем, об открытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня во Франции.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что планирует возобновить действие нефтяных санкций против России на фоне подписания мирного соглашения с Ираном и открытия Ормузского пролива. Когда это произойдет, он не уточнил.

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