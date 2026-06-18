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Россия

Москва подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников. Столицу атаковали почти 200 дронов, в Капотне снова загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нескольким беспилотникам «удалось достичь» НПЗ, последствия атаки ликвидируют. Телеграм-каналы публикуют кадры пожара и густого черного дыма над городом после атаки. На одном из фото видно, как на воздух взлетает крыша резервуара.

Пожар на Московском НПЗ, 18 июня 2026 года Скриншот видео из социальных сетей / Reuters / Scanpix / LETA

Завод в Капотне уже попадал под удар ВСУ двое суток назад, в ночь на 16 июня, а до этого — в середине мая. После этих атак завод, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности.

В результате атаки ВСУ 18 июня обломки беспилотника также упали на территории торгового центра «Садовод» на юго-востоке Москвы. По словам Собянина, «зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий».

В районе Котельников на Волгоградском проспекте и Новорязанском шоссе перекрыто движение транспорта. Собянин сообщил, что на подлете к Москве было сбито в общей сложности 180 беспилотников и работа ПВО продолжается. Издание «Агентство» отмечает, что это крупнейшая атака беспилотников с начала войны. ТАСС пишет, что эта атака стала самой крупной за два года.

Во время ночной атаки закрывались все четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В Шереметьево сообщили, что службы аэропорта эвакуировали пассажиров в безопасные места (в том числе с бортов самолетов). Ограничения также вводились в аэропортах центральной части России, включая Казань, куда накануне приехал Владимир Путин.

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет.

В деревне Степаново под Электросталью в результате падения обломков дронов на частный дом пострадала женщина, получившая легкое ранение плеча.

В Люберцах обломки беспилотников упали в нескольких местах, повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки дронов упали на крышу торгового центра «Белая Дача» в Котельниках, начался пожар. Повреждения в результате атаки также есть в деревне Масново-Жуково и в поселке Крюково Чеховского района и в Павловском Посаде, где из-за падения обломков загорелись два дачных дома.

Украинские беспилотники также атаковали Ростовскую область, в городе Гуково один человек погиб, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Еще двое пострадавших доставлены в больницу — это сотрудники грузовой станции вокзала в Гуково. В результате атаки поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.

Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алевтина (Красноярск). Когда началась война, мне только-только исполнилось 15 лет, я оканчивала восьмой класс. Тем не менее, аполитичной меня назвать было нельзя. В 6–7 классах я активно следила за новостями, в 2021 году даже была на митингах в поддержку Навального. Были и разбирательства со школой, и профилактические письма из полиции. Тем не менее, начало «СВО» будто отрезало во мне мое гражданско-политическое начало. Я поняла, что все, что бы я ни делала — абсолютно бессмысленно. В особенности стали пугать ужесточившиеся в связи с войной репрессии. Даже просто произнести слово «СВО» было страшно.

Мне очень стыдно за это, но на все эти четыре года я просто изолировалась от новостей и абсолютно не следила за ситуацией. А зачем? Что от этого изменится — кроме того, что поставится под угрозу моя безопасность? Мне хотелось вырасти, окончить школу, поступить в институт.

Лишь в начале этого года (наверное, на фоне участившихся случаев прилетов дронов в Россию) меня будто бы настигло то осознание, которое у нормальных людей произошло еще в 2022 году — моя страна ведет войну. До меня только сейчас дошло, что на самом деле происходит.

Наверное, мое мнение не такое уж и важное. Я никогда не была в прифронтовой зоне и живу в Сибири, в которую даже при особом желании дроны пока что не долетят. Я никак не связана с этой войной, кроме принадлежности к стране-агрессору. И главное, ни одно мое действие никак не сможет ни на что повлиять. И тем не менее, мне просто хочется, чтобы все люди, где бы они ни находились, хотя бы думали об этом, рефлексировали, осознавали, что им не плевать. Может быть, наши действия и бессмысленны, но в наше время так важно сохранять в себе человечность, особенно на фоне жестокой государственной пропаганды. Может быть, культивирование человечности в себе однажды и поможет нам создать такое общество, которое не будет допускать войн, лицемерно оправдывая их «хорошими побуждениями».

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