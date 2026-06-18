Война 1576-й день. Москва под ударом украинских дронов — это крупнейшая атака с начала войны. В Капотне снова горит НПЗ
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Россия
Москва подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников. Столицу атаковали почти 200 дронов, в Капотне снова загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нескольким беспилотникам «удалось достичь» НПЗ, последствия атаки ликвидируют. Телеграм-каналы публикуют кадры пожара и густого черного дыма над городом после атаки. На одном из фото видно, как на воздух взлетает крыша резервуара.
Завод в Капотне уже попадал под удар ВСУ двое суток назад, в ночь на 16 июня, а до этого — в середине мая. После этих атак завод, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности.
В результате атаки ВСУ 18 июня обломки беспилотника также упали на территории торгового центра «Садовод» на юго-востоке Москвы. По словам Собянина, «зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий».
В районе Котельников на Волгоградском проспекте и Новорязанском шоссе перекрыто движение транспорта. Собянин сообщил, что на подлете к Москве было сбито в общей сложности 180 беспилотников и работа ПВО продолжается. Издание «Агентство» отмечает, что это крупнейшая атака беспилотников с начала войны. ТАСС пишет, что эта атака стала самой крупной за два года.
Во время ночной атаки закрывались все четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В Шереметьево сообщили, что службы аэропорта эвакуировали пассажиров в безопасные места (в том числе с бортов самолетов). Ограничения также вводились в аэропортах центральной части России, включая Казань, куда накануне приехал Владимир Путин.
В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет.
В деревне Степаново под Электросталью в результате падения обломков дронов на частный дом пострадала женщина, получившая легкое ранение плеча.
В Люберцах обломки беспилотников упали в нескольких местах, повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки дронов упали на крышу торгового центра «Белая Дача» в Котельниках, начался пожар. Повреждения в результате атаки также есть в деревне Масново-Жуково и в поселке Крюково Чеховского района и в Павловском Посаде, где из-за падения обломков загорелись два дачных дома.
Украинские беспилотники также атаковали Ростовскую область, в городе Гуково один человек погиб, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Еще двое пострадавших доставлены в больницу — это сотрудники грузовой станции вокзала в Гуково. В результате атаки поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.
Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников.
Война глазами читателей «Медузы»
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Алевтина (Красноярск). Когда началась война, мне только-только исполнилось 15 лет, я оканчивала восьмой класс. Тем не менее, аполитичной меня назвать было нельзя. В 6–7 классах я активно следила за новостями, в 2021 году даже была на митингах в поддержку Навального. Были и разбирательства со школой, и профилактические письма из полиции. Тем не менее, начало «СВО» будто отрезало во мне мое гражданско-политическое начало. Я поняла, что все, что бы я ни делала — абсолютно бессмысленно. В особенности стали пугать ужесточившиеся в связи с войной репрессии. Даже просто произнести слово «СВО» было страшно.
Мне очень стыдно за это, но на все эти четыре года я просто изолировалась от новостей и абсолютно не следила за ситуацией. А зачем? Что от этого изменится — кроме того, что поставится под угрозу моя безопасность? Мне хотелось вырасти, окончить школу, поступить в институт.
Лишь в начале этого года (наверное, на фоне участившихся случаев прилетов дронов в Россию) меня будто бы настигло то осознание, которое у нормальных людей произошло еще в 2022 году — моя страна ведет войну. До меня только сейчас дошло, что на самом деле происходит.
Наверное, мое мнение не такое уж и важное. Я никогда не была в прифронтовой зоне и живу в Сибири, в которую даже при особом желании дроны пока что не долетят. Я никак не связана с этой войной, кроме принадлежности к стране-агрессору. И главное, ни одно мое действие никак не сможет ни на что повлиять. И тем не менее, мне просто хочется, чтобы все люди, где бы они ни находились, хотя бы думали об этом, рефлексировали, осознавали, что им не плевать. Может быть, наши действия и бессмысленны, но в наше время так важно сохранять в себе человечность, особенно на фоне жестокой государственной пропаганды. Может быть, культивирование человечности в себе однажды и поможет нам создать такое общество, которое не будет допускать войн, лицемерно оправдывая их «хорошими побуждениями».