Украина вывела из строя обе ключевые установки Московского НПЗ. Завод остановил работу по крайней мере на несколько дней

Беспилотники Украины в ходе атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне 18 июня повредили блок переработки нефти «Euro+», сообщили источники агентства Reuters.

В состав блока входит установка первичной перегонки нефти АВТ-6 с номинальной мощностью 140 тысяч баррелей в сутки — это 47% мощности первичной переработки завода.

Также повреждения получили вспомогательное оборудование, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, трубопроводы и вторичные установки.

На НПЗ повреждена основная установка первичной переработки нефти, заявил «Агентству» эксперт Евразийского центра Карнеги Сергей Вакуленко. По его словам, это один из двух ключевых элементов НПЗ, который вырабатывает сырье для производства товарного топлива на других установках. Всего на заводе есть две АВТ. Первую установку АВТ-6, на которую приходится 53% мощности завода, также повредили во время прошлого удара Украины по заводу, совершенного 16 июня.

После прошлой атаки Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу. По словам источников Reuters, завод планировал возобновить работу установки «Евро+» уже в середине этой недели и перерабатывал нефть примерно на половину мощности во время ремонта поврежденной 16 июня АВТ-6.

Нефтеперерабатывающий завод обеспечивает топливом Москву и критически важен для региона. Из-за двух атак завод, предположительно, не будет работать несколько дней.

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