«Топлива нет от слова „вообще“». Независимые АЗС в России столкнулись с дефицитом бензина после ударов украинских дронов по НПЗ

Независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, не могут пополнить запасы бензина. В чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей АЗС, «царит паника», пишет «Новая газета Европа».

«92-й закончился, 95-й закончился. Бензовозы стоят на В данный момент объявлена воздушная тревога. Не грузят», — цитирует издание один из постов в таком чате, называя его типичным.

Менеджеры двух сетей независимых АЗС — из Москвы и Московской области и из Сибири — рассказали журналистам, что в мае купить нефтепродукты для их сетей стало невозможно: «Топлива нет от слова „вообще нет“».

На крупнейших узлах обеспечения топливом, по состоянию на 20 мая, оно было только «под заказ». Причем не только бензин, отметил один из собеседников издания, но и дизель, которого в России производят больше, чем потребляют, отправляя излишки на экспорт.

Причиной дефицита источники издания называют то, что вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые сами добывают, производят и продают топливо, из-за остановки НПЗ почти прекратили продавать нефтепродукты на бирже в Санкт-Петербурге — они отправляют все на собственные АЗС.

Пока еще независимые сети АЗС, по словам источников, распродают остатки того топлива, которое они купили до того, как в мае резко выросла интенсивность ударов украинских беспилотников по НПЗ. Затем, предупредили они, розничные цены вырастут. На оптовом рынке стоимость АИ-92 в конце мая выросла по сравнению с серединой февраля на 25–27%, но в рознице бензин будет дорожать медленнее. В частности, предполагают собеседники издания, вертикально-интегрированные компании попытаются сдержать рост цен на своих АЗС благодаря субсидиям от государства.

В мае из-за атак украинских дронов почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников. На долю этих предприятий приходится около четверти от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей России. Издание «Вот так» обратило внимание на то, что атаки дронов не затронули лишь два российских нефтеперерабатывающих предприятия, входящих в число крупнейших, — Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Среди НПЗ, которые остановились после атак дронов, завод в Рязани. Жители этого города 21 мая уже начали жаловаться на дефицит бензина на АЗС. Официально власти нехватку топлива в Рязани не подтвердили.

В аннексированном Севастополе с 22 мая продажа бензина на АЗС ограничена 20 литрами в одни руки, объявил губернатор города Михаил Развожаев.

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN

